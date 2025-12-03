مشجع من "مدينة الفلاحين" إلى الدوحة.. دعم المغرب أولاً

جالت كاميرا "العربي الجديد" في محيط استاد خليفة الدولي، قبل مواجهة منتخب المغرب وجزر القمر في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العرب 2025، والتي انتهت بانتصار مغربي 3-1، حيثُ رصدت عدداً من المشجعين المُقيمين في قطر والقادمين من المغرب لمساندة "أسود الأطلس" في البطولة العربية.

وتحدث مشجع مغربي، وهو يحمل طفلته على يده، عن تجربة دعمه لمنتخب المغرب. وقال لـ"العربي الجديد": "أنا مُقيم في قطر منذ سنوات، الأجواء هنا مُميزة جداً. حضرت إلى مدرجات ملعب خليفة الدولي لدعم منتخب المغرب في بطولة كأس العرب، وأتمنى أن نُحقق النتائج المُميزة والذهاب بعيداً في البطولة العربية. أنا من مدينة اسمها جرف الملحة، والتي تتميز بطابعها القديم، وكذلك طابع الفلاحين الذين يعملون كباراً وصغاراً من أجل تقديم أفضل صورة عن المغرب وتراثها وحضارتها".

يُذكر أن منتخب المغرب حقق الفوز في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب على منافسه منتخب جزر القمر (3-1)، الثلاثاء، وحصد أول ثلاث نقاط في مجموعته، ليبدأ التحضير لمواجهة منتخب عُمان في الجولة الثانية وثم منتخب السعودية في الجولة الثالثة، بحثاً عن بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العرب 2025. ويسعى منتخب أسود الأطلس للذهاب بعيداً في هذه النسخة ومحاولة تحقيق لقب كأس العرب، خاصة بعد نجاحات الكرة المغربية في السنوات الأخيرة، من خلال احتلال المركز الرابع في مونديال قطر 2022، وحصد برونزية أولمبياد باريس مع السكتيوي نفسه، والتتويج بلقب مونديال الشباب تحت 20 عاماً في تشيلي، وكذلك تقديم منتخب الناشئين تحت 17 عاماً بطولة مميزة في كأس العالم الأخيرة بقطر.