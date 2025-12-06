مشجع لمنتخب تونس: معتادون على حسابات التأهل ونتمنى الحظ

- مشجع تونسي يعبر عن استيائه من أداء منتخب تونس في كأس العرب 2025 بقطر، بعد تعثره في تحقيق الفوز الأول وتعقيد مهمة التأهل للدور ربع النهائي. - يأمل المشجع في تحسن الأداء وتجنب التخاذل في المباريات المقبلة، مع منح الثقة للمدرب لتفادي تكرار المستوى المهزوز الذي ظهر به الفريق. - تونس خسرت أمام سورية وتعادلت مع فلسطين، وتحتاج للفوز على قطر في المباراة الحاسمة لتحديد مصيرها في البطولة.

رصدت كاميرا "العربي الجديد" مشجعاً تونسياً في سوق واقف بالعاصمة القطرية الدوحة، للحديث عن تعثّر منتخب تونس الثاني ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025 في قطر، إذ بدا مستاءً وفي حسرة بسبب الإخفاق في تحقيق الفوز الأول بالبطولة العربية حتى الآن، وتعقيد مهمة التأهل إلى الدور ربع النهائي، بانتظار الجولة الثالثة الحاسمة من دور المجموعات.

وقال المشجع التونسي في تصريح لـ"العربي الجديد": "إن شاء لله نتأهل إلى الدور الثاني. معتادون على حسابات للتأهل، في كأس أمم أفريقيا دائماً هكذا، ونتمنى أن يُحالفنا الحظ ونتأهل من المباراة المقبلة. أتمنى ألا نرى التخاذل وسوء المستوى الذي شاهدناه، في كأس أمم أفريقيا أو كأس العالم المقبلة، وأن نمنح الثقة للمدرب لكيلا يتكرر المستوى المهزوز الذي ظهرنا به حتى الآن".

وتابع المشجع التونسي حديثه قائلاً: "دخلنا المباراة بطريقة جيدة وسجلنا هدفين، وكان يجب على المدرب أن يُتابع لتسجيل الهدف الثالث والرابع، ولكنه فضّل العودة إلى الوراء، والمنتخب استقبل اللعب وتلقى هدفين. أي منتخب في العالم، عندما يُوضع في مثل هذا الموقف، يتعرض للحالة نفسها وتكون النتيجة كما حصل. الآن، أتمنى ألا نرى هذا المستوى أمام منتخب قطر، علينا أن نبتعد عن الحسابات قليلاً ونُفكر في المباراة ونحاول الفوز بها بنتيجة جيدة".

يُذكر أن منتخب تونس خسر في المباراة الأولى من بطولة كأس العرب 2025 أمام منتخب سورية بهدف نظيف، ثم تعادل أمام فلسطين في المواجهة الثانية (2-2)، ليحصد نقطة وحيدة قبل المواجهة الثالثة والأخيرة أمام منتخب قطر، الأحد، والتي ستُحدد مصير "نسور قرطاج"، إن كان التأهل أو الخروج المُبكر من دور المجموعات، مع العلم أن تونس هي وصيف بطل كأس العرب نسخة عام 2021، بعد خسارتها في النهائي أمام الجزائر.