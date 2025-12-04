مشجع لمنتخب الأردن من عمّان إلى الدوحة: نتوقع رفع كأس العرب

بعيدا عن الملاعب
الدوحة

العربي الجديد

04 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 17:30 (توقيت القدس)
مشجع أردني في سوق واقف مُتحمس لبطولة كأس العرب (العربي الجديد/Getty)
مشجع أردني في سوق واقف مُتحمس لبطولة كأس العرب، 3 نوفمبر 2025 (العربي الجديد/Getty)
- مشجع أردني حضر إلى الدوحة لدعم منتخب الأردن في كأس العرب 2025، مشيداً بالتعاون مع أولتراس الفيصلي لتقديم أفضل صورة تشجيعية.
- يتوقع المشجع وصول المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية والفوز بالكأس، داعياً الجمهور الأردني للاتحاد ودعم اللاعبين في البطولة.
- يزن النعيمات يُعتبر النجم الأردني المتوقع في البطولة، حيث يُعد من أبرز المهاجمين وعائد من الإصابة، ومن المتوقع مشاركته في المباريات القادمة.

رصدت كاميرا "العربي الجديد" في منطقة سوق واقف مشجعاً أردنياً حضر لمساندة منتخب الأردن في مباراته الأولى في بطولة كأس العرب 2025 في مواجهة منتخب الإمارات، وتحدّث عن تجربته في العاصمة القطرية الدوحة وعن الأجواء وأفضل لاعب أردني متوقع في البطولة العربية.

وقال مشجع منتخب الأردن في حديث خاص لـ"العربي الجديد": "أنا قادم من العاصمة الأردنية عمّان إلى جانب مجموعة كبيرة من المشجعين الأردنيين من أجل دعم ومساندة منتخب النشامى في بطولة كأس العرب 2025، ورفع معنويات اللاعبين. هناك حضور كبير لأولتراس الفيصلي في الدوحة، نحن متعاونون معهم من أجل تقديم أفضل صورة تشجيعية لمنتخب الأردن في البطولة العربية".

منتخب الأردن سيواجه تونس ومالي استعداداً لكأس العرب والمونديال (الاتحاد الأردني لكرة القدم)
كرة عربية
التحديثات الحية

منتخب الأردن يتحدى تونس ومالي استعداداً لكأس العرب والمونديال

وأضاف مشجع منتخب الأردن قائلاً "أعتقد أن المنتخب الأردني الحالي بمن حضر يجب أن يصل إلى المباراة النهائية، ونتوقع أن نرفع الكأس في النهاية، ونتمنى من الجمهور الأردني أن يكون قلباً واحداً ويداً واحدة من أجل دعم منتخب النشامى في بطولة كأس العرب، واعتدنا من لاعبي النشامى أن يقدموا كل شيء على أرض الملعب من أجل المنتخب والعلم. نتمنى منكم أن تسعدوا الجماهير الأردنية. وبالنسبة لأفضل نجم أردني متوقع في البطولة، هو طبعاً يزن النعيمات، فهو من بين أبرز نجوم الأردن، وأتوقع أنه من بين أفضل المهاجمين لمنتخب الأردن، وهو عائد من الإصابة، وأعتقد أنه سيُشارك في المباريات القادمة بعد التعافي الكامل".

