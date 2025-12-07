- عبّر المشجع الكويتي أحمد عن سعادته بالأجواء المميزة في كأس العرب 2025 بالدوحة، مشيداً بالتنظيم وحضور الجمهور الكويتي المشرف، ومؤكداً على أهمية دعم المنتخب الوطني. - أشاد أحمد بأداء منتخب الكويت في مباراته الأولى ضد مصر، حيث قدم الفريق أداءً جيداً رغم النقص العددي، وحقق تعادلاً مُرضياً، متوقعاً بروز اللاعب محمد دحام في البطولة. - أبدى أحمد تفاؤله بطموحات "الأزرق"، متمنياً الوصول للأدوار الإقصائية، وأشاد بتسهيلات الجهات المعنية لتنقلات المشجعين لدعم المنتخب.

عبّر المشجع الكويتي أحمد، الذي حضر من بلاده لمساندة "الأزرق" في كأس العرب 2025 بالدوحة، عن سعادته بالأجواء المميزة التي يعيشها مع الجماهير خلال البطولة، مؤكداً أن دعم المنتخب "واجب على كل محب لكرة القدم الكويتية". وقال، في حديثه لكاميرا "العربي الجديد": "جئنا نساند المنتخب من القلب. الأجواء هنا رائعة، وكل شيء منظم بشكل جميل. حضور الجمهور الكويتي مشرف، ورأينا تفاعلاً كبيراً من الجميع".

وعلّق على أداء منتخب الكويت، في مباراته الأولى ضد مصر، قائلاً: "قدم المنتخب أداء جيداً واستحق الخروج بنتيجة إيجابية، رغم لعبه ناقص العدد لفترة طويلة. الحمد لله اللاعبون قدموا كل ما لديهم وخرجنا بتعادل مُرضٍ". وعن توقعاته لنجوم المنتخب خلال البطولة، أكد: "أرى أن محمد دحام سيكون من أبرز لاعبي الكويت، لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة ومستوى مميز". أما بشأن توقعاته لطموحات "الأزرق"، ففرّق أحمد بين ما يتوقعه وما يتمناه: "توقعاتي أننا قد لا ننجح في عبور دور المجموعات، لكن أمنياتي أن نبلغ الأدوار الإقصائية، ونذهب بعيداً في البطولة".

وختم حديثه بالإشادة بوقفة الجماهير الكويتية التي حضرت بأعداد جيدة، مشيراً إلى أن الجهات المعنية سهّلت تنقلات المشجعين بوسائل نقل مخصصة، ما ساعدهم على دعم المنتخب بشكل أكبر. وتعادل منتخب الكويت مع نظيره المصري بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد لوسيل، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب "قطر 2025".