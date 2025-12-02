مشجع كويتي وأكلة شعبية في الدوحة.. سنُفاجئ الفراعنة

الدوحة

العربي الجديد

العربي الجديد
02 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 13:54 (توقيت القدس)
المشجع الكويتي في سوق واقف قبل مواجهة الكويت ومصر (العربي الجديد، Getty)
المشجع الكويتي في سوق واقف قبل مواجهة الكويت ومصر (العربي الجديد، Getty)
- شهدت بطولة كأس العرب 2025 في الدوحة مفاجآت كبيرة بفوز منتخب سورية على تونس وفلسطين على قطر، مما أضفى إثارة على المنافسات.
- تحدث المشجع الكويتي فهد الشران عن تجربته في الدوحة، مشيداً بالأجواء الرائعة في سوق واقف وتناوله وجبة "النخي" الشعبية، معبراً عن أمله في تحقيق منتخب الكويت الفوز على مصر.
- أبدى الشران تفاؤله بمزيد من المفاجآت في البطولة، مشيراً إلى الأجواء التراثية المميزة في سوق واقف والأطعمة اللذيذة التي تذوقها.

جالت كاميرا "العربي الجديد" داخل سوق واقف في العاصمة القطرية الدوحة والتقت مشجعاً كويتياً خلال فعاليات بطولة كأس العرب 2025، التي انطلقت أمس الاثنين بنتائج مفاجأة تمثلت بفوز منتخب سورية على تونس بهدف نظيف وانتصار تاريخي لمنتخب فلسطين على صاحب الأرض المنتخب القطري، بهدف نظيف أيضاً.

وخلال الجولة، تحدث مشجع كويتي وصل إلى قطر لمساندة منتخب بلاده الكويت في بطولة كأس العرب 2025، عن أفضل لحظاته في العاصمة القطرية الدوحة حتى الآن، وذلك خلال تناوله لوجبة طعام، قبل ساعات من خوض منتخب الكويت لأول مباراة له في البطولة العربية في مواجهة منتخب مصر، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة، حيثُ ستُلعب المباراة بعد ظهر الثلاثاء، في تمام الساعة 17:30 بتوقيت القدس المحتلة.

وتحدث المشجع الكويتي فهد الشران، عن وجبته التي كان يتناولها، وهي "النخي" (حمص مع البهارات الخاصة والحامض، وهي أكلة شعبية في سوق واقف)، وقال لـ"العربي الجديد": "أنا فهد الشران، ووصلت إلى دوحة الخير من أجل متابعة بطولة كأس العرب، وأول شيء أريد أن أقوله، هاردلك للعنابي، ومبروك لمنتخب فلسطين، وأيضاً هاردلك لتونس ومبروك لمنتخب سورية".

هيليو سوزا خلال مواجهة البحرين والعراق في كأس العرب، 3 ديسمبر 2021 (خالد دسوقي/فرانس برس)
هيليو سوزا مدرباً لمنتخب الكويت.. هذه حكاية البرتغالي

وتابع الشران حديثه، قائلاً: "البطولة يبدو وكأنه سيكون فيها مفاجآت كبيرة بعد خسارة كل من قطر وتونس، ونتمنى أن تستمر المفاجآت ونرى المنتخب الكويتي يُحقق الفوز على الفراعة منتخب مصر، لأننا سنُفاجئ الفراعنة. أنا أتناول أكلة شعبية، وهي النخي، والأكل هنا في قطر جميل، ونحن في سوق تراثي في سوق واقف، وكل شيء جميل ومُميز، والأجواء رائعة حتى الآن".

