مشجع عراقي يُقيّم مشاركة "أسود الرافدين" ويتوقع بطل كأس العرب

- أشاد مشجع لمنتخب العراق بأداء "أسود الرافدين" في كأس العرب 2025، حيث قدموا مباريات قوية بروح قتالية، رغم خروجهم من ربع النهائي أمام الأردن. - أشار المشجع إلى التنظيم المميز في قطر والأجواء الرائعة والحضور الجماهيري الكبير، متوقعاً نهائي البطولة بين السعودية والمغرب، مع أفضلية للمغرب للفوز باللقب. - أكد أن البطولة كانت تجربة مهمة للجماهير واللاعبين، وينتظر منتخب العراق مواجهة الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026 في مارس المقبل.

أشاد مشجع لمنتخب العراق بمشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس العرب 2025، مؤكداً أن "أسود الرافدين" ظهروا بصورة تنافسية وقدّموا مباريات قوية عكست روحاً قتالية وحضوراً لافتاً أمام مختلف المنتخبات المشاركة في البطولة.

وقال المشجع في حواره مع "العربي الجديد": "منتخب العراق قدّم مستويات جيدة في البطولة، وواجه منتخبات قوية. أشكر لاعبي منتخب العراق وأبارك للأردن الذي حسم تأهله إلى قبل النهائي". وعن تقييمه لأجواء البطولة، أوضح قائلاً: "الأجواء كانت رائعة جداً، التنظيم مميز في دولة قطر، والحضور الجماهيري كبير، وكل شيء كان على أعلى مستوى". وحول توقعاته لهوية بطل كأس العرب، أشار المشجع إلى أن المنافسة مفتوحة، مضيفاً: "أتوقع أن يكون النهائي بين المنتخبين السعودي والمغربي، وأرى أن المغرب يملك الأفضلية لحصد لقب بطولة كأس العرب".

وختم حديثه بالتأكيد على أن البطولة شكلت تجربة مهمة للجماهير واللاعبين على حد سواء. يذكر أن منتخب العراق ودع كأس العرب من الدور ربع النهائي، بعدما خسر أمام نظيره الأردني بهدف دون رد سجله علي علوان من ركلة جزاء. وكان "أسود الرافدين" قد تأهلوا للدور الثاني وصيفاً لمجموعتهم خلف الجزائر، بعد الفوز على البحرين بهدفين لهدف، وأمام السودان بهدفين دون رد، قبل الخسارة أمام "محاربي الصحراء" بالنتيجة ذاتها. وينتظر منتخب العراق خوض مواجهة الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026 خلال شهر مارس/آذار المقبل، حيث سيقابل الفائز من لقاء بوليفيا وسورينام.