مشجع عراقي يكشف حلاوة شاي الكرك مع جمالية كأس العرب

- مشجع عراقي وإعلامي، عماد الركابي، يشارك تجربته في سوق واقف بالدوحة، حيث استمتع بشرب "شاي كرك" تزامناً مع انطلاق بطولة كأس العرب 2025، مشيراً إلى أن حلاوة المشروب تتماشى مع حلاوة البطولة. - منتخب العراق، الذي يحمل أربعة ألقاب في البطولة، يسعى لتقديم أداء مميز بعد تأهله للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم، حيث سيواجه الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام. - الركابي يعبر عن تفاؤله بفرصة العراق لتحقيق فوز وحيد وبلوغ المونديال المنتظر.

كشف مشجع عراقي في منطقة سوق واقف في العاصمة القطرية الدوحة، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العرب 2025 التي تستمر لغاية 18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، عن تجربته في السوق والأكل وكذلك حظوظ منتخب العراق في البطولة العربية، كونه من بين المرشحين للذهاب بعيداً في البطولة.

وتحدّث المشجع العراقي، وهو إعلامي أيضاً، عماد الركابي، عن لحظات فراغه التي جرّب فيها "شاي كرك" داخل سوق واقف الشعبي، تزامناً مع الانطلاقة المنتظرة لبطولة كأس العرب 2025، وأكد الركابي في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أنه يسعى دائماً إلى شرب هذا المشروب الساخن في قطر، مضيفاً أن حلاوته تمتزج مع حلاوة البطولة العربية المُنتظرة، وانطلاق مشوار منتخب أسود الرافدين في البطولة العربية.

وبخصوص مشاركة المنتخب العراقي في البطولة، أشار الركابي إلى أن منتخب بلاده يحمل أربعة ألقاب في هذه البطولة، ويسعى إلى تقديم مستوى طيب، خصوصاً بعد العرض المُميّز الذي قدّمه في الملحق الآسيوي المؤهل إلى بطولة كأس العالم، وتأهله إلى الملحق الأخير، حيثُ سيواجه الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام، وعليه يملك فرصة ذهبية لتحقيق فوز وحيد وبلوغ المونديال المُنتظر.