مشجع عراقي يشيد بمكاسب "أسود الرافدين" في كأس العرب والتنظيم القطري

عبّر مشجع عراقي عن سعادته بمشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكداً أن التجربة كانت إيجابية، وأسهمت في تسليط الضوء على مجموعة من اللاعبين الجدد.

وقال المشجع في حديثه مع "العربي الجديد": "مشاركة المنتخب العراقي في كأس العرب كانت تجربة مهمة جداً، تابعناها باهتمام، خاصة أنها منحت الفرصة للاعبين جدد لإثبات أنفسهم. الحمد لله، المنتخب قدم مستوى جيداً وظهر بصورة مميزة خلال البطولة". وعن توقعاته لبطل المسابقة، أشار إلى أن المنافسة كانت قوية بين الأردن والمغرب، مضيفاً: "التوقع صعب، لكن أرى أن الأردن من أبرز المرشحين للفوز باللقب، كونه يملك العناصر القادرة على حسم المباريات، كما أن منتخباً حقق انتصارات متتالية يستحق التتويج، وفي نهاية المطاف، كل من يصل إلى الأدوار النهائية يستحق، لأنه قدّم عملاً متكاملاً".

كما تطرق المشجع إلى أجواء البطولة في قطر، قائلاً: "الأجواء في قطر جميلة جداً والتنظيم مميز، وتعكس جهوزية البلاد لاستضافة بطولات كبيرة". وختم حديثه بالتأكيد على أهمية الاستمرار في دعم المنتخب خلال المرحلة المقبلة، معبّراً عن أمله في تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم 2026، وأن يحالفه التوفيق في لقاء الملحق العالمي القادم. يذكر أن منتخب العراق ودع كأس العرب من الدور ربع النهائي، بعد أن خسر أمام الأردن بهدف دون رد، سجله علي علوان من ركلة جزاء.