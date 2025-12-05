- مشجع عراقي يعبر عن سعادته بحضور كأس العرب 2025 في الدوحة، ويؤكد دعمه لمنتخب "أسود الرافدين" منذ اليوم الأول، مشيداً بأداء المنتخب في مباراته الأولى ضد البحرين. - يعتبر المشجع أن الأجواء في الدوحة استثنائية، مشيراً إلى أن قطر غيرت مفهوم البطولات الرياضية منذ كأس العرب 2021، حيث أصبح التنظيم يفوق التنافس الرياضي. - يستعد المشجع لمباراة العراق المقبلة ضد السودان، معبراً عن ارتياحه بعد المباراة الأولى، ويستمتع بشرب الشاي بالنعناع تحضيراً للقاء.

عبّر مشجع عراقي عن سعادته الكبيرة بحضور مباريات بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكداً أنه جاء منذ اليوم الأول من أجل دعم "أسود الرافدين"، في هذه المسابقة المهمة.

وقال المشجع، في حديثه لـ "العربي الجديد": "أنا من العراق ومقيم في البحرين، وجئت منذ انطلاق البطولة. ومن الطبيعي أن أقف خلف منتخب بلدي". وعن رؤيته لأداء منتخب العراق في مباراته الأولى أمام البحرين، أوضح أنه فوجئ بالمستوى، مضيفاً: "بصراحة، كنت متوقعاً أداءً أقل. لكن الحمد لله، المنتخب قدم مستوى جيداً، ونجح في الخروج بنتيجة مميزة، رغم أن بداية أسود الرافدين دائماً لا تكون مثالية، في معظم البطولات".

أما عن الأجواء في الدوحة، فاعتبرها استثنائية، مؤكداً أن قطر استطاعت تغيير مفهوم البطولات الرياضية بالكامل، منذ نسخة كأس العرب 2021، موضحاً: "قلت للكثير من الناس إن قطر نقلت البطولات إلى مستوى آخر. منذ كأس العرب 2021، ونحن نشاهد تنظيماً يفوق التنافس الرياضي نفسه. ما نشاهده خارج الملعب أحياناً أجمل مما يحدث داخله". وحول استعداده لمباراة العراق المقبلة أمام السودان، قال مبتسماً: "بعد المباراة الأولى ارتاحت أعصابي. أشرب الآن الشاي مع النعناع تحضيراً للقاء الثاني أمام السودان". ويواجه منتخب العراق نظيره السوداني، يوم غدٍ السبت (الساعة 6 مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، في كأس العرب 2025 بقطر.