مشجع سوري يتغنّى بالإنجاز في كأس العرب: نحن وفلسطين واحد

- حقق منتخب سورية إنجازاً مهماً في كأس العرب 2025 بقطر، حيث أصبح قريباً من التأهل لربع النهائي بعد تعادله مع قطر، بفضل هدف عمر خريبين في الدقيقة 90. - تصدرت سورية وفلسطين المجموعة الأولى بشكل مفاجئ، رغم التوقعات بتأهل تونس وقطر، مما يعكس الأداء المميز للمنتخبين في البطولة. - يواجه منتخب سورية نظيره الفلسطيني في مباراة حاسمة، حيث يضمن التعادل تأهلهما معاً، بينما سيحدد الفوز مصير التأهل بناءً على نتائج المباريات الأخرى.

عبّر أحد مشجعي منتخب سورية الأول، في حديثه مع "العربي الجديد"، عن سعادته الكبرى بالإنجاز الذي حققه رفاق القائد عمر خريبين في بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر حتى 18 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعدما أصبح "نسور قاسيون" على بعد خطوة من التأهل إلى ربع النهائي.

وقال المشجع السوري: "نحمد الله على النقطة التي حصلنا عليها من المواجهة أمام منتخب قطر في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025، إذ ضمنا بنسبة 90% التأهل إلى ربع نهائي المسابقة. المباراة أمام العنابي شهدت توتر نجومنا، خاصة أن رفاق أكرم عفيف لعبوا بشعار الفوز فقط".

وتابع: "استطاع عمر خريبين تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90، وأتمنى لمنتخب سورية الفوز في المواجهة القادمة أمام فلسطين. بصراحة، لم أتوقع تصدر فلسطين وسورية المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2025، لأن الجميع كان يرشح تونس وقطر للتأهل سوياً إلى ربع النهائي، لكن سورية وفلسطين حققتا المفاجأة، وبالنسبة لي هما واحد، وبالتوفيق لهما في اللقاء الأخير من مرحلة المجموعة الأولى".

يذكر أن منتخب سورية يواجه نظيره الفلسطيني، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة والحاسمة، من أجل معرفة هوية المتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، رغم أن التعادل بينهما يعني فعلياً اقتسام البطاقتين وخروج قطر وتونس من المسابقة، أما فوز "الفدائي" أو "نسور قاسيون" فيعني انتظار ما سيحدث في المباراة الأخرى بين "العنابي" و"نسور قرطاج".