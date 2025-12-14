مشجع سعودي: لقب كأس العرب هدفنا وسنفوز على الأردن

- عبّر مشجع سعودي عن سعادته بأداء المنتخب السعودي في كأس العرب 2025 بقطر، معبراً عن طموحه الكبير في الفوز بالبطولة، متوقعاً الانتصار على الأردن في نصف النهائي. - أشار المشجع إلى تفوق السعودية في الخبرة بمباريات نصف النهائي والنهائي، رغم قوة المنتخب الأردني، مؤكداً على سطوة "الأخضر" في مثل هذه المواجهات. - أثنى المشجع على تنظيم قطر للبطولة، مشيراً إلى رضا الجماهير عن النسخة الحالية، وتطلعهم لرؤية المنتخب السعودي يحقق نتائج جيدة في مونديال 2026.

عبّر مشجع سعودي، في حديثه مع "العربي الجديد"، عن سعادته ورضاه التام عن المستوى الكبير، الذي قدمه "الأخضر" حتى الآن في بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر، والتي تستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال المشجع السعودي: "لقد سافرت من العاصمة الرياض إلى الدوحة، ومستوى الأخضر مطمئن إلى حد كبير في بطولة كأس العرب 2025، وإن شاء الله طموحنا كبير للغاية، وهدفنا الأساسي أصلًا هو حصد لقب المسابقة، ونحن من سيفوز على منتخب الأردن في نصف النهائي، بهدفين مقابل لا شيء".

وتابع: "منتخب السعودية يتفوق على الأردن، ولديه خبرة مواجهات نصف النهائي والنهائي، رغم أن النشامى لديهم فريق قوي، إلا أنه لم يلعب في تاريخه سوى نهائي واحد (يقصد المواجهة النهائية لبطولة كأس آسيا 2023)، ونحن في الأخضر لدينا سطوة".

وعن تنظيم قطر لبطولة كأس العرب 2025، ختم المشجع حديثه: "عودتنا قطر على التنظيم الجميل للغاية، ورأينا ذلك في النسختين الماضية والحالية من البطولة، وشاهدنا ما فعلته في كأس أمم آسيا، وأيضاً في مونديال 2022"، في إشارة واضحة إلى رضا الجماهير التام عن النسخة الحالية من كأس العرب، التي شهدت الكثير من المواجهات المثيرة.

ويبحث منتخب السعودية، بقيادة مدربه الفرنسي، هيرفي رينارد، عن رسم السعادة على وجوه مشجعيه، الذين باتوا يُطالبون بضرورة رؤية رفاق القائد سالم الدوسري يصعدون إلى منصة التتويج، التي غابوا عنها طويلاً، سواء في بطولة كأس العرب أو كأس أمم آسيا، بالإضافة إلى رغبتهم برؤية منتخب بلادهم يقدم النتائج الجيدة في مونديال 2026، الذي سيقام الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.