مشجع سعودي: لا نستحق الخروج من كأس العرب ورينار يتحمل المسؤولية

- أبدى عبد الكريم الحسين، عضو رابطة مشجعي منتخب السعودية، استياءه من خروج "الأخضر" من كأس العرب 2025 بعد الخسارة أمام الأردن، مشيرًا إلى أن السعودية كانت تستحق الوصول للنهائي بسبب سيطرتها على المباراة. - انتقد الحسين أداء المدرب هيرفي رينار، مشيرًا إلى أخطاء دفاعية من وليد الأحمد وعبد الإله العمري، وأعرب عن اعتقاده بأن الحكم حرم السعودية من ركلة جزاء. - رغم الأداء الجيد للسعودية، أشار الحسين إلى قلة حماس المشجعين مقارنة بالجماهير الأردنية، وأشاد بتنظيم قطر للبطولة.

أبدى عضو رابطة مشجعي منتخب السعودية، عبد الكريم الحسين، عدم رضاه عن طريقة خروج "الأخضر" من بطولة كأس العرب 2025، بعد الخسارة أمام منتخب الأردن، بهدف مقابل لا شيء، مساء الاثنين، ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة.

وقال عبد الكريم الحسين، في تصريحاته لـ"العربي الجديد": "لقد كان منتخب السعودية يستحق الوصول إلى نهائي بطولة كأس العرب 2025، مع احترامنا للمنتخب الأردني، لأننا سيطرنا على مواجهة نصف النهائي تماماً، والمدرب هيرفي رينار لا يجيد أبجديات كرة القدم، وعلى سبيل المثال، مدافعنا وليد الأحمد ارتكب خطأ أمام فلسطين، وكلفنا ذلك هدفاً".

وتابع: "رأينا في المواجهة أمام الأردن، كيف أن وليد الأحمد لم يستطع مضايقة المهاجم الأردني في المرتدات، بالإضافة إلى عبد الإله العمري، وفي مباريات كهذه يجب الاستعانة بأصحاب الخبرة فقط، حتى نحسم النتيجة لصالحنا، وأريد العودة لمشاهدة المباراة ضد الأردن، لأنني أظن أن الحكم حرمنا من ركلة جزاء، وقرارته لم تكن جيدة".

وأوضح: "لم يكن منتخب السعودية سيئاً في نصف نهائي كأس العرب 2025، بل كان الأفضل، والجماهير الأردنية أظهرت حماسها في مدرجات استاد البيت، وكانوا أكثر منا، ما يعكس عدم حماس مشجعي لسعودية، رغم كل ما قدمه الفريق خلال رحلته في هذه النسخة، وهذه الكأس التي أهديتها بيدي لمن سيحقق اللقب، وكلنا عرب وإخوة، وأشكر قطر على هذا التنظيم الأكثر من رائع".

ويُذكر أن منتخب السعودية، بقيادة مدربه هيرفي رينار، حقق نتائج جيدة في بطولة كأس العرب، ووصل إلى الدور نصف النهائي، لكنه اصطدم بمنتخب الأردن، الذي خطف الانتصار، ووصل إلى المواجهة النهائية، وأصبح أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب الأول في تاريخه.