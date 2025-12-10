مشجع سعودي في كأس العرب: مشاويّ وثقة كبيرة بحصد اللقب

عبّر مشجع سعودي حضر إلى الدوحة لمساندة منتخب بلاده في بطولة كأس العرب 2025، عن ارتياحه للأداء الذي ظهر به "الأخضر" حتى الآن في منافسات البطولة، مؤكداً أن الفريق يمتلك الإمكانات التي تخوّله للذهاب بعيداً، لكن في الوقت عينه، وكالعديد من المشجعين، يحاول قضاء وقتٍ ممتع في العاصمة الدوحة، ومع تنوع الثقافات والمطاعم هناك، اختار في اليوم الذي التقينا به "أكلة المشاوي".

وقال المشجع في حديثه مع "العربي الجديد": "مستوى المنتخب جيّد وممتاز. صحيح أنّ بعض التفاصيل أثّرت عليه، خصوصاً ما يتعلق بالتغييرات المتكررة والدخول بتشكيلة ثانية، لكن المنتخب ما زال يقدم أداءً جيداً، وبوصفي مشجعاً سعودياً أنا راضٍ حتى الآن على الأداء". وعن توقعه للدور الذي يمكن أن يصل إليه المنتخب السعودي، أجاب بثقة: "أعتقد أنّ السعودية قادرة على حصد اللقب. المنتخب يدخل البطولة بقوة ورغبة واضحة في المنافسة". وكشف المشجع أنه جاء من المنطقة الشرقية دعماً لمنتخب بلاده، مشيداً بالأجواء والتنظيم في قطر قائلاً: "الأجواء هنا جميلة جداً، والتنظيم ممتاز ويتجاوز حدود التوقعات"، وختم حديثه بطرافة خلال تناوله وجبة مشاو، مبتسماً ورافعاً قطة شواء: "هذه من أجل منتخب السعودية".

وتُعَدّ المشاوي من أشهر الأطباق في المطبخ العربي والشرقي، وهي تعتمد على شيّ قطع اللحم أو الدجاج على الفحم، وتمتاز بتنوّع أصنافها، مثل الكباب والشيش طاووق والريش والكفتة، وغالباً ما تُقدَّم مع الخبز والسلطات والمقبلات. وتنتشر هذه الأكلة بشكل واسع في مختلف البلدان العربية، ولا سيما بلاد الشام التي تُعرف بتقديم الكباب والريش بنكهات مميزة، ودول الخليج العربي حيث تُضاف التوابل المحلية إلى اللحم لتعزيز النكهة. كما يُعدّ العراق من أبرز الدول المشهورة بالمشاوي. وتمتد شهرتها أيضاً إلى تركيا وإيران والمغرب العربي، مع اختلاف في طرق التتبيل من مطبخ إلى آخر.