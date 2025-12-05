مشجع سعودي في الدوحة.. بين حب السياحة وكأس العرب

- مشجع سعودي يعبر عن حماسه لدعم منتخب بلاده في كأس العرب 2025 بقطر، بعد فوزهم على عمان 2-1، ويأمل في وصول الأخضر إلى الأدوار النهائية تحت قيادة المدرب هيرفي رينار. - البطولة تُعتبر فرصة مهمة للمنتخب السعودي لتحقيق اللقب الثالث في تاريخه، مما يعزز من هويته وتاريخه الكروي، ويزيد من طموحاته في المنافسات الدولية. - استضافة قطر للبطولة تُبرز جمالها كوجهة رياضية وسياحية، وتؤكد على دورها في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى بعد كأس العالم 2022.

التقت كاميرا "العربي الجديد" مشجعاً سعودياً يزور قطر لمشاهدة منتخب بلاده في بطولة كأس العرب 2025، التي انطلقت يوم الاثنين الماضي وتستمرّ حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو الذي يحلم بأن يبلغ الأخضر أدواراً متقدّمة في هذه النسخة.

وقال المشجع السعودي في تصريح لـ"العربي الجديد" من سوق واقف: "اليوم أتينا من السعودية، تحديداً من الأحساء، لندعم المنتخب السعودي، والحمد لله، حققنا الفوز 2-1 على المنتخب العُماني. والضغط الذي دخلنا به بسبب التصريح هو الذي أعطانا الدافع للفوز. التصريح الذي حصل مع العقيدي هو نفسه تصريح يونس محمود، وحققنا الفوز يومها".

وعن استضافة الدوحة هذه النسخة بعد 2021 ومن ثم كأس العالم 2022، ورأيه بالمدى الذي سيبلغه المنتخب السعودي مع المدرب الفرنسي هيرفي رينار: "قطر جميلة في البطولة ومن دون بطولة، قطر جميلة، وأنا من سياحها دائماً، وأعتقد أنّ منتخب السعودية سيبلغ النهائي أو نصف النهائي على أقل تقدير".

ويأمل منتخب السعودية الذي حقّق انتصاراً على سلطنة عُمان في الجولة الأولى من دور المجموعات بنتيجة 2-1 في حصد اللقب الثالث في تاريخه بهذه المسابقة، ما يجعل طموح العودة إلى منصة التتويج جزءاً من هوية الفريق وتاريخه، كما أنّ هذه البطولة تُعتبر مهمة للمدرب هيرفي رينار، وخسارتها بعد التأهل إلى كأس العالم 2026 في وقتٍ سابق قد تؤدي إلى ضرب حظوظه في قيادة الأخضر خلال البطولة المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.