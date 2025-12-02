مشجع حلبي في الدوحة: تشرّدنا وبقيت سورية في قلوبنا

- مشجع سوري مقيم في قطر منذ 13 عاماً يعبر عن دعمه لمنتخب بلاده في بطولة كأس العرب 2025، حيث فاز منتخب سورية على تونس بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية. - المشجع يتحدث عن حياته في الدوحة وعمله السابق في تنظيم بطولات رياضية، ويعبر عن حنينه لبلده الأم سورية، متمنياً عودتها إلى سابق عهدها وازدهارها رياضياً. - منتخب سورية يسعى للتأهل إلى المرحلة القادمة من البطولة بعد فوزه المفاجئ على تونس، ويواجه منتخبات قطر وفلسطين في المجموعة الأولى.

تحدث مشجع من سورية حضر من أجل متابعة منتخب بلاده في مواجهة منتخب تونس، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس العرب 2025، في استاد أحمد بن علي والتي فاز فيها منتخب نسور قاسيون بهدف نظيف، عن تجربته مُقيماً سورياً في دولة قطر منذ سنوات، وكيف يدعم منتخب بلده في كرة القدم.

ورصدت كاميرا "العربي الجديد" المشجع السوري المُقيم في قطر منذ 13 عاماً، والذي تحدث عن حياته في العاصمة الدوحة برفقة عائلته وأطفاله، وكيف ينتظر المنتخب السوري بشغف وحُب في كل مرة يحضر فيها، من أجل المشاركة في بطولة بكرة القدم في الدوحة، علماً أنه سبق له أن عمل ضمن الفريق التنظيمي لبطولات كأس العرب وكأس العالم ومونديال تحت 17 عاماً سابقاً.

وتذكر المشجع السوري حياته السابقة وبلده الأم سورية، إذ كشف أنه من مدينة حلب وكان يُتابع فريق أمية لكرة القدم، ووجه رسالة خاصة من أمام استاد أحمد بن علي وقال: "تشرّدنا وذهب كل مواطن إلى بلد، ولكن بقيت سورية في قلوبنا. سورية رجعت لنا الآن، ونتمنى أن تعود بلدنا كما كانت وأفضل وخصوصاً على الصعيد الرياضي، نحن نستحق الأفضل والشعب السوري أثبت أنه قادر على البناء، على أمل أن نستضيف مثل هذه البطولات قريباً".

ويذكر أن منتخب سورية، قد وقع في المجموعة الأولى ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025، برفقة منتخبات قطر وفلسطين وتونس، ويبحث عن خطف إحدى البطاقات المؤهلة إلى المرحلة القادمة، خصوصاً بعد فوزه الثمين والمفاجئ على منتخب تونس في اللقاء الافتتاحي بهدف نظيف، وهي النتيجة التي كانت أولى مفاجآت البطولة.