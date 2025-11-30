مشجع تونسي: سنكون دائماً خلف "نسور قرطاج"

- مشجع تونسي يسافر لدعم "نسور قرطاج" في كأس العرب 2025 بقطر، حيث يواجه المنتخب التونسي فرق المجموعة الأولى: قطر، فلسطين، وسورية، بهدف تعويض خسارة النسخة الماضية أمام الجزائر. - يؤكد المشجع ثقته في قدرة المنتخب التونسي على التقدم في البطولة والتتويج باللقب، مشيراً إلى دعم الجماهير للاعبين بغض النظر عن انتماءاتهم لأندية محلية. - يحظى المنتخب التونسي بدعم جماهيري كبير في قطر، حيث تساهم الجالية التونسية في تعزيز الروح المعنوية والحماس خلال المباريات.

أكد مشجع تونسي، أنه قدم من تونس بهدف تشجيع "نسور قرطاج" في منافسات كأس العرب "فيفا قطر 2025" التي تنطلق الاثنين وتتواصل إلى يوم 18 ديسمبر/كانون الأول، إذ سيكون منتخب تونس منافساً في المجموعة الأولى، التي تضمّ منتخبات قطر وفلسطين وسورية، وكان "النسور" قد حصدوا الوصافة في النسخة الماضية بعد الخسارة أمام منتخب الجزائر في النهائي بنتيجة (2ـ0).

وفي حديثه إلى "العربي الجديد"، قال مشجع منتخب تونس، إنّهم يقفون دائماً خلف منتخب بلادهم، وخاصة في اللقاء الافتتاحي أمام منتخب سورية، الذي سيكون صعباً، والهدف تعويض الخسارة التي انقاد إليها "النسور" في نسخة 2021 أمام سورية بنتيجة (2ـ0) في دور المجموعات.

كما أكد مشجع "نسور قرطاج"، ثقته في قدرة منتخب بلاده على التقدم في المسابقة وتخطي مختلف الأدوار على أمل التتويج باللقب وتعويض هزيمة النسخة الماضية، مشيراً إلى أنهم يقفون خلف اللاعبين من أجل دعمهم دون اهتمام بأنديتهم المختلفة، سواء كانت الترجي الرياضي أو النادي الأفريقي أو النجم الساحلي أو النادي الصفاقسي، فالأهم هو المنتخب التونسي وإسعاد الجماهير.

ويحظى المنتخب التونسي بدعم جماهيري كبير في قطر، بوجود جالية تونسية مهمة في الدعوة والتي تحضر مباريات منتخب بلادها باستمرار، وقد صنعت الحدث في النسخة الماضية من البطولة العربية، كما تألقت في نهائيات كأس العالم 2022، إذ تتميز بروحها المعنوية العالية وحماسها المتواصل الذي يدفع اللاعبين في مختلف المباريات.