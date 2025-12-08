مشجع بزيّ فرعوني يخطف الأضواء: "من مصر أم الدنيا نحيي كلّ الدنيا"

- تعيش الدوحة أجواء احتفالية مميزة خلال كأس العرب 2025، حيث تحولت شوارعها إلى مساحات نابضة بالحياة بفضل الحضور الجماهيري، خاصة من مشجعي منتخب مصر الذين أضفوا روحاً استثنائية على الفعاليات. - تميزت الفعاليات بمشاركة مشجعين مصريين في الأهازيج والرقصات التقليدية، ولفت الأنظار مشجع مصري بزي فرعوني، مما أثار تفاعل الجماهير والتقاط الصور. - تستضيف قطر البطولة بمشاركة 16 منتخباً في ستة استادات مونديالية، مع نهائي في استاد لوسيل، مما يعكس شغف الجمهور العربي بكرة القدم.

تعيش العاصمة القطرية الدوحة على وقع أجواءٍ احتفالية مميزة على هامش بطولة كأس العرب 2025، إذ تحوّلت شوارعها من سوق واقف إلى درب لوسيل، لمساحة نابضة بالحياة بفضل الحضور الجماهيري الغفير، خاصة حضور منتخب مصر الكثيف، الذي أضفى روحاً استثنائية على الفعاليات المصاحبة للبطولة.

ووسط الحشود الحاضرة في قطر، قرب مناطق المشجعين، وتزامناً مع مشاركة مصر في كأس العرب، علت الأهازيج الشعبية المصرية التي رددتها مجموعات من المشجعين، فيما تشكّلت حلقات رقص تقليدية امتزج فيها التراث المصري بالحماسة الكروية.

ولفت الأنظار ظهور أحد المشجعين المصريين مرتدياً زيّاً فرعونياً، جذب به عدسات الحاضرين والزوّار من مختلف الجنسيات، وخطف في الوقت عينه الأنظار بترديده عبارة: "من مصر أم الدنيا.. بنحيّي كل الدنيا"، ما أثار موجة تفاعل كبيرة من الجماهير التي التفت حوله والتقطت الصور إلى جانبه.

وتأتي هذه الفعاليات تزامناً مع انطلاق رحلة المنتخبات الساعية لحصد اللقب العربي وخطف الجائزة المالية الضخمة، فيما تشهد الدوحة حراكاً جماهيرياً واسعاً يعكس شغف الجمهور العربي بكرة القدم، ويُبرز التنوع الثقافي الذي تحمله البطولة على أرض قطر.

وتستضيف دولة قطر كأس العرب قطر 2025، خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخباً. وتقام المباريات في ستة استادات مونديالية شهدت منافسات خلال البطولة التاريخية كأس العالم قطر 2022، ويحتضن استاد لوسيل الأيقوني المباراة النهائية في 18 ديسمبر.