مشجع إشبيلية يواجه عقوبة سجن طويلة بسبب العنصرية تجاه فينيسيوس

- يواجه مشجع إشبيلية عقوبة السجن لمدة عام وتسعة أشهر بسبب إهانات عنصرية وجهها لفينيسيوس جونيور خلال مباراة ضد ريال مدريد في 2023، حيث وصفه بـ"القرد" وقام بحركات مهينة. - النيابة العامة تطالب بعقوبة السجن وحظر دخول الملاعب لمدة عامين، مشيرة إلى أن الإهانات أثرت على كرامة فينيسيوس وأثارت مشاعر إحباط وإذلال لديه. - تعد هذه الحالة التاسعة من قضايا العنصرية في الدوري الإسباني، حيث كان فينيسيوس ضحية لثلاث منها، مما دفع رابطة الدوري لاتخاذ إجراءات جادة.

يواجه مشجع لنادي إشبيلية الإسباني عقوبة السجن مدة تصل إلى أقل من عامين تقريباً، بحسب ما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم السبت، وذلك على خلفية إهانات عنصرية كان قد وجهها إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح نادي ريال مدريد الإسباني، خلال مباراة الفريقين عام 2023 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الأندلس.

وذكرت صحيفة ماركا أنّه في التاسع والعشرين من شهر إبريل/نيسان، ستحاكم محكمة إشبيلية الإقليمية مشجع النادي الأندلسي الذي، بحسب النيابة العامة، أهان فينيسيوس بوصفه بـ"القرد" عدة مرات، بالإضافة إلى قيامه بـ"حركات" وهتافات عنصرية، حيث تطالب النيابة العامة بسجنه مدة عام وتسعة أشهر بتهمة الاعتداء على كرامته.

وقالت النيابة العامة بحسب ماركا اليوم السبت: "لقد خاطبه مراراً وتكراراً، موجهاً إليه إهانات واضحة بسبب لون بشرته، وهتف ضده بعبارات عنصرية، وقام بحركات مهينة تجاهه، ما ولّد لدى فينيسيوس مشاعر إحباطٍ وإذلال، وبالتالي المساس بكرامته"، وأضافت النيابة أن هذه الإهانات والحركات وقعت أمام جمهور غفير من المشاهدين على التلفاز كذلك، وعلى إثرها، تدخلت يومها رابطة الدوري الإسباني ونادي ريال مدريد، في حين أقدم إشبيلية مباشرة على طرده.

وأكدت ماركا أيضاً أنّ عقوبة السجن ستقترن بحظر دخوله الملاعب مدّة عامين، وبحال تأكدت الإدانة لاحقاً، فستكون هذه هي الحالة التاسعة في قضايا العنصرية في دوري الدرجة الأولى الإسباني، التي كان فينيسيوس ضحية ثلاث منها، إلى جانب لاعبين آخرين مثل النيجيري تشوكويزي، مع الإشارة إلى أنّ رابطة الدوري الإسباني تولي اهتماماً جاداً بالعنصرية.