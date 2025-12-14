مشجع أردني مع لقمة "المشاوي": سنُتوج بلقب كأس العرب

- يُعد طبق المشاوي من الأطباق الأكثر طلباً في سوق واقف خلال بطولة كأس العرب 2025، حيث يفضله المشجعون بعد المباريات لتجربة طعام لذيذة ومميزة، ويُزين الطاولات في المطاعم السورية واللبنانية. - الأجواء في الدوحة خلال البطولة كانت مميزة، حيث احتفل مشجعون أردنيون بتأهل منتخبهم إلى نصف النهائي، مشيدين بالتنظيم الرائع والضيافة القطرية. - الحضور الجماهيري الأردني الكبير في البطولة، سواء في سوق واقف أو الملاعب، أعطى المنتخب زخماً كبيراً للمنافسة بقوة على اللقب العربي.

يُعد طبق المشاوي من أكثر الأطباق المطلوبة من المشجعين الذين زاروا سوق واقف خلال منافسات بطولة كأس العرب 2025، إذ يختاره المشجعون خلال الجلسات المسائية بعد نهاية فترة المباريات، من أجل تناول وجبة طعام مُميزة ذات طعم لذيذ، وهو من الأطباق الشعبية الأكثر طلباً في العالم العربي.

وخلال التجول في منطقة سوق واقف، تبرز المشاوي على طاولات المطاعم والمقاهي طبقاً رئيسياً لمعظم المشجعين من مختلف الدول العربية المشاركة في بطولة كأس العرب، إذ تُزين الطاولات صحون المشاوي من لحم وكباب وشيش طاووق، ومعه المقبلات الباردة والساخنة التي تُميز المائدة العربية والشامية بشكل أكبر، والتي تظهر بشكل واضح في المطاعم السورية واللبنانية في سوق واقف.

وفي جولة خاصة لكاميرا "العربي الجديد" بعد نهاية مباراة الأردن والعراق في بطولة كأس العرب، التقت بمشجع أردني يتناول مع عائلته المشاوي ويحتفل بتأهل منتخب الأردن إلى الدور نصف النهائي في البطولة العربية، ليتحدث عن تجربته مشجعاً في بطولة كأس العرب، وكذلك عن تجربة الطعام في الدوحة، وخصوصاً خلال فعاليات البطولة، مؤكداً الأجواء المُميزة من الجماهير في سوق واقف.



وقال المشجع الأردني: "الأجواء في الدوحة خلال بطولة كأس العرب مُميزة جداً، وهي دائماً تُقدم أفضل صورة عندما تُنظم البطولات العالمية، والبداية كانت من كأس العالم ثم كأس العرب وكأس آسيا، كل شيء خرافي في الدوحة. بالنسبة للمنتخب الأردني، فهو يتحدث عن نفسه، تصدرنا مجموعتنا من دون خسارة، وسنُتوج بلقب بطولة كأس العرب. قطر تتميز بالمطاعم المُميزة واللقمة الشهية".

وبرز الحضور الكبير للجمهور الأردني في بطولة كأس العرب، إن كان في سوق واقف أو في درب لوسيل أو حتى في الملاعب المستضيفة مباريات منتخب النشامى، الأمر الذي منح لاعبي المنتخب الأردني زخماً أكبر للدخول في أجواء البطولة بكل قوة والمنافسة على لقب البطولة العربية، وها هو يصل إلى الدور نصف النهائي وعلى بُعد خطوة واحدة فقط من الوصول إلى المباراة النهائية.