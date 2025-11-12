مشجعو مونديال الناشئين يختارون نجمهم المفضل

- في مونديال الناشئين 2025 بقطر، أبدى المشجعون العرب إعجابهم الكبير بنجوم منتخب المغرب، حيث تصدّر أشرف حكيمي وحكيم زياش قائمة الأسماء المفضلة لديهم. - اختار مشجع تونسي وسيم سلامة كنجم مفضل بعد أدائه المميز في بطولة تحت 17 سنة، بينما فضّل آخرون سفيان بوفال ومحمد صلاح كأفضل نجوم كرة القدم العربية والعالمية. - كان من اللافت غياب الأسماء الكبيرة مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي وإرلينغ هالاند عن ترشيحات المشجعين.

رصدت كاميرا "العربي الجديد" آراء المشجعين العرب الحاضرين في ملاعب مونديال الناشئين 2025 المقام في قطر، حيثُ كشفوا عن اسم نجمهم المفضل في كرة القدم العربية والعالمية، وصبّت الترشيحات بنسبة كبيرة نحو نجوم منتخب المغرب الأول.

وجالت كاميرا "العربي الجديد" على المشجعين الحاضرين في محيط ملاعب أكاديمية أسباير بالدوحة المستضيفة بطولة مونديال الناشئين 2025، واختار المشجعون اسم نجمهم المفضل في كرة القدم، ووقع الاختيار على النجمين المغربيين أشرف حكيمي وحكيم زياش، إذ كانا أكثر اسمين ذكرهم المشجعون.

في المقابل اختار مشجع تونسي، حضر في مونديال الناشئين، لاعب منتخب تونس للناشئين، وسيم سلامة، الذي قدم بطولة مونديال تحت 17 سنة استثنائية مع منتخب بلاده، في وقت اختار مشجع آخر المغربي سفيان بوفال أفضل نجم له في كرة القدم العربية والعالمية، بينما اختار مشجع واحد اسم النجم المصري محمد صلاح أفضل نجم بالنسبة له في منافسات كرة القدم.

وكان من المُستغرب من جماهير مونديال الناشئين، غياب أسماء النجوم الكبيرة مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي (الذي ذكره مشجع واحد فقط)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لم يُذكر أبداً، في حين لم يذكر أي مشجع اسم المهاجم الفرنسي الهداف، كيليان مبابي، ولا حتى المهاجم النرويجي، إرلينغ هالاند، الذي يُعد من أبرز الهدافين حالياً ويلعب مع نادي مانشستر سيتي الإنكليزي.