مشجعو مونديال الناشئين في قطر يروون حكاية قُمصانهم الخاصة

بعيدا عن الملاعب
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
11 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 18:39 (توقيت القدس)
من أين هذا القميص وما هي حكايته؟ جماهير مونديال الناشئين تروي الحكاي
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- قصص القمصان والأعلام في مونديال الناشئين 2025: يتحدث المشجعون عن القمصان والأعلام التي يحملونها لدعم منتخباتهم، حيث يحمل مشجع تونسي قميصًا من والده يعود لكأس العالم 1998، بينما حصلت مشجعة أرجنتينية على قميص من عمها بعد فوزهم بمونديال 2022.
- رمزية الألوان والهوية الوطنية: مشجعة من جنوب أفريقيا ترتدي قميصًا بألوان منتخب بلادها الأخضر والذهبي، الذي حصلت عليه خلال الأولمبياد.
- الهدايا والذكريات: مشجعون من تونس والمغرب يتحدثون عن القمصان والأعلام كهدايا وذكريات من بطولات سابقة، مع أملهم في استخدامها في البطولات القادمة.

تحدث عدد من الجماهير الحاضرين في مونديال الناشئين 2025، الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة، مع "العربي الجديد"، حول قصص القمصان التي يرتدونها، والأعلام التي يتوشحون بها، من أجل حضور المواجهات، لدعم منتخباتهم المشاركة في المسابقة الدولية.

وقال مشجع تونسي حرص على حضور مباريات مونديال الناشئين في الدوحة، إن القميص الخاص الذي يرتديه، عبارة عن هدية من والده، اشتراه في بطولة كأس العام 1998 التي أقيمت في فرنسا، وهو أكبر منه سناً، فيما أضافت مشجعة أرجنتينية: "حسناً.. عمي أعطاني إياه عندما حققنا لقب مونديال 2022، وقال: "إذا فزنا بكأس العالم فلكِ قميص مثل هذا، وهكذا اشتراه لي".

وأكدت مشجعة من جنوب أفريقيا حرصت على حضور مواجهات بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، في حديثها مع "العربي الجديد": "هذا القميص يمثّل جنوب أفريقيا. اللونان الأخضر والذهبي هما في الواقع لونا منتخب جنوب أفريقيا. نعم حصلت عليه في بلدي جنوب أفريقيا، خلال الأولمبياد".

رفع المنتخب القطري رصيده إلى نقطتين (العربي الجديد/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

جماهير "العنابي" تتحسر على فوزٍ ضائع: كان بالإمكان أفضل مما كان

وكشف مشجع تونسي "هذا القميص أتاني هدية من ابن عمتي في تونس عام 2022"، وتحدث مشجع مغربي آخر: "هذا القميص اشتريته من المغرب عام 2022، وجاء معي في مونديال الناشئين، وأتمنى أن يكون معي في النسخة القادمة من بطولة كأس العرب في قطر، وأيضاً في مونديال 2026"، وتابع مشجع تونسي، إنه قام بشراء العلم في بطولة كأس العرب من سوق واقف في العاصمة القطرية الدوحة، فيما أكدت مشجعة تونسية أن العلم والقميص هما هدية.

دلالات

ذات صلة

تحدث المشجعون عن ذكرياتهم الأولى في الملاعب (العربي الجديد/Getty)

رياضة

مشجعون في مونديال الناشئين يستعيدون ذكرياتهم مع الملاعب

استعاد عدد من المشجعين ذكرياتهم في الملاعب، بعدما تحدثوا مع "العربي الجديد"، أثناء حضورهم لمشاهدة المواجهات في بطولة مونديال الناشئين 2025.

توقع عدد من المشجعين هوية بطل مونديال الناشئين في قطر (العربي الجديد/Getty)

رياضة

مشجعو مونديال الناشئين في قطر يتوقعون هوية البطل... مَن هو؟

توقّع عدد من الجماهير، التي حرصت على حضور مباريات مونديال الناشئين في قطر، هوية البطل، الذي سيصعد إلى منصة التتويج، في السابع والعشرين من شهر نوفمبر.

أقمصة تاريخية لبعض المنتخبات (العربي الجديد/Getty)

رياضة

مونديال الناشئين في قطر: أقمصة بقصص مميزة يروي تفاصيلها مشجعون

تشهد ملاعب أكاديمية أسباير، التي تستضيف مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، حضوراً لافتاً للجماهير، اختار البعض منها أقمصة لها تاريخ مميز.

كشف المشجعون عن جنسيتهم دون كلام (العربي الجديد/Getty)

رياضة

من أين أنت؟ جماهير مونديال الناشئين في قطر تعبر "بلا كلمات"

خاض عدد من جماهير مونديال الناشئين في قطر تجربة جديدة مع "العربي الجديد"، بعدما جرى توجيه طلب لهم بالتعريف عن جنسيتهم من دون الحديث أمام الكاميرا.

المساهمون
المزيد في رياضة
ساعة تنازلية لموعد انطلاق أمم أفريقيا، 12 سبتمبر 2025 (عبدالمجيد بوزيات/فرانس برس)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

أمم أفريقيا 2025 في المغرب... إليكم طريقة الحصول على التأشيرات

بلايلي خلال بطولة كأس العالم للأندية، 20 يونيو 2025 (ستيوارت فرانكلين/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

بلايلي يستعد للذهاب من تونس إلى قطر بعد إصابته.. وهذا السرّ وراء ذلك

تونكتي في سلتيك بارك بغلاسكو، 9 نوفمبر 2025 (كريغ فوي/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

الإصابة تعاند تونكتي مجدداً.. وهذا ما طلبه سلتيك من منتخب تونس