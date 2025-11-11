مشجعو مونديال الناشئين في قطر يروون حكاية قُمصانهم الخاصة

- قصص القمصان والأعلام في مونديال الناشئين 2025: يتحدث المشجعون عن القمصان والأعلام التي يحملونها لدعم منتخباتهم، حيث يحمل مشجع تونسي قميصًا من والده يعود لكأس العالم 1998، بينما حصلت مشجعة أرجنتينية على قميص من عمها بعد فوزهم بمونديال 2022. - رمزية الألوان والهوية الوطنية: مشجعة من جنوب أفريقيا ترتدي قميصًا بألوان منتخب بلادها الأخضر والذهبي، الذي حصلت عليه خلال الأولمبياد. - الهدايا والذكريات: مشجعون من تونس والمغرب يتحدثون عن القمصان والأعلام كهدايا وذكريات من بطولات سابقة، مع أملهم في استخدامها في البطولات القادمة.

تحدث عدد من الجماهير الحاضرين في مونديال الناشئين 2025، الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة، مع "العربي الجديد"، حول قصص القمصان التي يرتدونها، والأعلام التي يتوشحون بها، من أجل حضور المواجهات، لدعم منتخباتهم المشاركة في المسابقة الدولية.

وقال مشجع تونسي حرص على حضور مباريات مونديال الناشئين في الدوحة، إن القميص الخاص الذي يرتديه، عبارة عن هدية من والده، اشتراه في بطولة كأس العام 1998 التي أقيمت في فرنسا، وهو أكبر منه سناً، فيما أضافت مشجعة أرجنتينية: "حسناً.. عمي أعطاني إياه عندما حققنا لقب مونديال 2022، وقال: "إذا فزنا بكأس العالم فلكِ قميص مثل هذا، وهكذا اشتراه لي".

وأكدت مشجعة من جنوب أفريقيا حرصت على حضور مواجهات بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، في حديثها مع "العربي الجديد": "هذا القميص يمثّل جنوب أفريقيا. اللونان الأخضر والذهبي هما في الواقع لونا منتخب جنوب أفريقيا. نعم حصلت عليه في بلدي جنوب أفريقيا، خلال الأولمبياد".

وكشف مشجع تونسي "هذا القميص أتاني هدية من ابن عمتي في تونس عام 2022"، وتحدث مشجع مغربي آخر: "هذا القميص اشتريته من المغرب عام 2022، وجاء معي في مونديال الناشئين، وأتمنى أن يكون معي في النسخة القادمة من بطولة كأس العرب في قطر، وأيضاً في مونديال 2026"، وتابع مشجع تونسي، إنه قام بشراء العلم في بطولة كأس العرب من سوق واقف في العاصمة القطرية الدوحة، فيما أكدت مشجعة تونسية أن العلم والقميص هما هدية.