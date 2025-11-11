مشجعو مونديال الناشئين في قطر يتوقعون هوية البطل... مَن هو؟

- توقعات الجماهير حول هوية بطل مونديال الناشئين في قطر تتنوع بين الأرجنتين، تونس، المغرب، اليابان، والبرتغال، مع تفضيل واضح للأرجنتين بسبب رغبة اللاعبين في الثأر من خسارة سابقة. - مشجعو تونس يعولون على دعم الجماهير المحلية، بينما يرى آخرون أن اليابان والبرتغال لديهما فرص قوية بفضل الأداء المتميز. - الجميع ينتظر نهاية مرحلة المجموعات لمعرفة المتأهلين لدور الـ32، حيث تبدأ مرحلة الإقصاء الحاسمة للوصول إلى النهائي في استاد خليفة الدولي.

توقع عدد من الجماهير، التي حرصت على حضور مباريات مونديال الناشئين في قطر، هوية البطل، الذي سيصعد إلى منصة التتويج، في السابع والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، عندما تقام المواجهة النهائية على استاد خليفة الدولي في العاصمة الدوحة.

وسأل "العربي الجديد" عدد من المشجعين عن توقعاتهم حول هوية البطل، إذ قال مشجع: "أنا أرجنتيني الهوى، وإن شاء الله أراه يُتوج بلقب بطولة مونديال الناشئين"، فيما أضاف آخر: "أتصور أن يحصد اللقب منتخب الأرجنتين، لأن اللاعبين يريدون الثأر لما حدث مع منتخب الشباب، الذي خسر المواجهة النهائية أمام المغرب المُتوّج بلقب بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي".

وبدورها، قالت مشجعة: "من الممكن تونس أو أرشح المغرب"، فيما أضاف مشجع: "أتوقع أن منتخب اليابان لديه حظوظ كبيرة في مونديال الناشئين بقطر، لأنهم يلعبون المباريات بمستوى عالٍ للغاية"، في حين قال مشجع صغير: "أتوقع قيام البرتغال بحصد اللقب"، وأضافت مشجعة أخرى: "متأكدة أنه منتخب الأرجنتين"، وأكد مشجع آخر حديثها، بأن "الأرجنتين صاحبة الحظ الأكبر".

وأما مشجع لمنتخب تونس، فتوقع بقوله "إن صغار نسور قرطاج سيفعلونها، بسبب الأجواء، التي صنعتها الجماهير التونسية حتى الآن في مونديال الناشئين"، وهو ما أكدته مشجعة تونسية أيضاً. فيما ظهرت آراء أخرى، إذ توقع مشجع صغير قدرة منتخب البرازيل على حصد اللقب، فيما تمنى مشجع مصري قيام "الفراعنة" بتحقيق المفاجأة في هذه النسخة.

كما أجمع عدد من المشجعين على أن منتخب البرتغال قادر على حصد لقب مونديال الناشئين في قطر، فيما ظهر منتخب تونس مرشحاً أيضاً بين الجماهير، التي توقع بعضها قدرة منتخب قطر على الفوز أيضاً، إلا أن الجميع سينتظر نهاية مرحلة المجموعات، ومعرفة المتأهلين إلى دور الـ32، وبعدها تبدأ مرحلة الإقصاء الحقيقية، من أجل هدف وحيد، وهو الوصول إلى النهائي في استاد خليفة الدولي.