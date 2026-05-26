مشجعو منتخب الجزائر ينتظرون في المطار لمعرفة قائمة المونديال

- مدرب منتخب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، سيعلن عن قائمة كأس العالم 2026 يوم 31 مايو، لكن المشجعين يحاولون الكشف عنها مسبقًا بطرق مبتكرة. - لاعبو المنتخب الجزائري بدأوا بالوصول إلى المطار للانضمام إلى المعسكر التحضيري، والمشجعون يراقبون وصولهم لتخمين القائمة النهائية. - من بين اللاعبين الذين وصلوا: نبيل بن طالب، لوكا زيدان، وأمين غويري، مع توقع انضمام رياض محرز قريبًا، بينما قد يغيب بغداد بونجاح عن التشكيلة.

سيكشف مدرب منتخب الجزائر الأول، السويسري، فلاديمير بيتكوفيتش، عن القائمة الرسمية التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، يوم الأحد المقبل 31 مايو/أيار، لكنّ مشجعي منتخب "محاربو الصحراء" يرفضون الانتظار وسيبتكرون طريقة مُميزة لمحاولة الكشف عن قائمة المونديال.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرها موقع راديو أر أم سي الفرنسي، الثلاثاء، فإن لاعبي منتخب الجزائر بدأوا يصلون تدريجياً إلى المطار من أجل الانضمام إلى معسكر المنتخب الجزائري التحضيري لبطولة كأس العالم 2026، ليُقرر المشجعون الذهاب إلى المطار والانتظار لساعات من أجل مراقبة وصول اللاعبين وتخمين القائمة النهائية للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش التي ستخوض منافسات البطولة العالمية.

ووصل أمس الاثنين إلى الجزائر اللاعبون نبيل بن طالب ولوكا زيدان وأمين غويري، ووفقاً للمشجعين الذين كانوا في المطار والصور الرسمية التي نشرها الحساب الرسمي للمنتخب للاعبين الذين يتجهون نحو مركز التدريبات، بالإضافة إلى بعض مقاطع الفيديو المصورة من قبل هواة، فإن اللاعبين المحترفين في الخارج الذين وصلوا إلى الجزائر للمشاركة في المعسكر التدريبي هم حتى الآن: عادل بولبينا، إبراهيم مازة، أمين غويري، سمير شرقي، لوكا زيدان، رامي بن سبعيني، أنيس حاج موسى، فارس شايبي، نبيل بن طالب، جوان حجام، مندي، فارس غدجميس، كيليان بلعزوق ونذير بن بوعلي.

في المقابل، من المتوقع انضمام النجم رياض محرز خلال الأيام المقبلة، بينما من المُحتمل غياب المهاجم الهداف بغداد بونجاح عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض منافسات كأس العالم في أميركا وكندا والمكسيك، مع انتظار لاعبين محترفين آخرين يمكن أن يصلوا إلى الجزائر للانضمام إلى معسكر المنتخب في الأيام المقبلة قبل السفر إلى أميركا.