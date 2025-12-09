مشجعو منتخب الجزائر يرفعون سقف التحدي: الكأس ستبقى من نصيب الخضر

الدوحة

العربي الجديد

09 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 12:27 (توقيت القدس)
جماهير جزائرية على ملعب خليفة، في 6 ديسمبر 2025 (جان كروجر/Getty)
- حقق منتخب الجزائر فوزاً كبيراً على البحرين بنتيجة (5-1) في كأس العرب "فيفا قطر 2025"، مما أسعد جماهيره التي توافدت إلى الدوحة لدعمه في الدفاع عن اللقب الذي أحرزوه في 2021.
- عبّر المشجعون عن فخرهم بأداء المنتخب، مؤكدين على دعمهم المستمر، حيث أشادوا بالتنظيم القطري للبطولة، بينما حضر مشجع فلسطيني لدعم الجزائر بسبب زوجته الجزائرية.
- رغم الفوز، لم يضمن المنتخب الجزائري التأهل رسمياً بعد، حيث يحتاج للتعادل مع العراق في المباراة القادمة لضمان التأهل وصدارة المجموعة.

أسعد انتصار منتخب الجزائر على نظيره البحريني، يوم السبت، في كأس العرب "فيفا قطر 2025"، أنصاره الذين توافدوا إلى الدوحة من أجل متابعة "الخضر" ودعمهم في رحلة الدفاع عن اللقب العربي الذي توجوا به في نسخة 2021 على حساب منتخب تونس بنتيجة (2ـ0). وقد انتصر أبناء المدرب مجيد بوقرة بـ(5ـ1)، في أعرض نتائج هذه النسخة.

والتقى "العربي الجديد" عدداً من مشجعي منتخب الجزائر لرصد مواقفهم بعد الاستعراض الهجومي، وذكر مشجع أول كان يرتدي الزي التقليدي الجزائري: "قدمت إلى الدوحة من أجل دعم منتخبنا ونحن خلفه في كل المباريات، قدمنا مستوى جيداً ونأمل أن ننجح في الدفاع عن اللقب الذي توجنا به في عام 2021. أنا أحمل العلم القطري لأن قطر أحسنت استضافتنا وتنظيم البطولة جيداً".

وأكد مشجع ثانٍ أن ما قدمه منتخب الجزائر ضد البحرين جعلهم يشعرون بالفخر، والمنتخب والمدرب كانا في مستوى الآمال، مؤكداً أنهم مصرون على المحافظة على اللقب، بينما اعترف مشجع فلسطيني أنه قدم لدعم منتخب الجزائر لأن زوجته جزائرية وقد استمتع بمشاهدة الخضر، رغم أنه لا يُتابع الكثير من المباريات، مضيفاً أنه سيحضر لقاء فسلطين سورية في المجموعة الأولى، والذي سيكون حاسماً في سباق التأهل.

السليتي وبراهيمي من نجوم البطولة (العربي الجديد/Getty)
براهيمي والسليتي حاضران بشخصية القائد في كأس العرب

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى أربع نقاط ولكنه لم يضمن التأهل رسمياً، إذ سيكون مطالباً بالتعادل مع العراق في اللقاء الأخير لتحقيق ذلك، كما أن الانتصار يضمن له صدارة المجموعة أمام "أسود الرافدين" الذين ضمنوا التأهل رسمياً.

