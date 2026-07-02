مشجعو منتخب البوسنة يهتفون لفلسطين خلال مواجهة أميركا

- خلال مباراة كأس العالم 2026 بين البوسنة والهرسك والولايات المتحدة، هتفت جماهير البوسنة بصوت عالٍ باسم "فلسطين"، مما جذب الانتباه على مواقع التواصل الاجتماعي رغم خسارة فريقهم 2-0. - تأهل منتخب البوسنة والهرسك إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد تجاوزه إيطاليا في الملحق الأوروبي، ويضم الفريق لاعبين بارزين مثل إدين دجيكو وإرميدين ديميروفيتش. - المباراة شهدت حضوراً كبيراً بلغ 68827 متفرجاً، وأدارها الحكم البرازيلي رافايل كلوس، حيث أظهرت الجماهير لفتة تضامنية مميزة.

رددت جماهير منتخب البوسنة والهرسك بصوتٍ عالٍ اسم فلسطين خلال المباراة التي خاضها فريقها أمام نظيره الأميركي، اليوم الخميس، في دور الـ32 لمسابقة كأس العالم 2026 لكرة القدم، والتي أقيمت على ملعب ليفايز في سانتا كلارا بسان فرانسيسكو والتي شهدت حضوراً كبيراً في المدرجات وصل إلى 68827 متفرجاً، وقادها الحكم البرازيلي رافايل كلوس.

ورغم خسارة منتخب البوسنة والهرسك بهدفين نظيفين سجلهما اللاعبان الأميركيان فولارين بالوغون ومالك تيلمان، أظهرت جماهير منتخب البوسنة لفتة مميزة في المدرجات وخارج الاستاد كذلك، حين هتفوا بصوت عالٍ باسم "فلسطين" مع التصفيق في الوقت عينه في لقطة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان منتخب البوسنة والهرسك قد تأهل من المجموعة الثانية باحتلاله المركز الثالث، عقب التعادل مع البلد المضيف كندا في اللقاء الأول ثم الخسارة أمام سويسرا بنتيجة 4-1 والفوز بعدها على منتخب قطر 3-1، لكن الفريق لم ينجح في الصمود أمام الولايات المتحدة التي كانت جاهزة لتحقيق الانتصار تحت قيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو.

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وتأهل منتخب البوسنة والهرسك إلى كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2014 في البرازيل، وذلك عقب تجاوزه عقبة إيطاليا بطلة العالم 4 مرات في الملحق الأوروبي، وهو الذي يضمّ في صفوفه لاعبين ينشطون في أندية ضمن الدوريات الخمس الكبرى على غرار إدين دجيكو مع شالكه، الذي سبق له اللعب مع روما ومانشستر سيتي وفرق أخرى، إضافة إلى إرميدين ديميروفيتش من شتوتغارت الألماني، وسياد كولاشيناتس الناشط في أتالانتا الإيطالي.

Bosna Hersek taraftarları, ABD ile oynanan Dünya Kupası maçı öncesinde bir kez daha Filistin’i andı. pic.twitter.com/4JWcGEWy4O — TRHaber (@trhaber_com) July 2, 2026