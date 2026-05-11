مشجعو منتخب إنكلترا يرفضون السفر إلى مونديال 2026 بسبب الأسعار

- ألغى بعض مشجعي منتخب إنكلترا رحلاتهم إلى مونديال 2026 بسبب ارتفاع أسعار التذاكر، مفضلين متابعة المباريات من بريطانيا لتوفير التكاليف. - أثارت أسعار التذاكر المرتفعة انتقادات واسعة، حيث أشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى عدم استعداده لدفع مبالغ كبيرة لحضور المباريات، مما يعكس استياءً عامًا من سياسات "فيفا". - يخطط المشجعون الإنكليز لتنظيم سهرات كروية محلية، بعد أن وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 2.3 مليون دولار، مما يعكس التحديات المالية الكبيرة التي تواجه عشاق كرة القدم.

رفض بعض مشجعي منتخب إنكلترا السفر إلى مونديال 2026 لمتابعة ودعم بلادهم في البطولة العالمية؛ حيث ألغوا رحلاتهم المقررة وقرروا توفير أموالهم نظراً للأسعار الضخمة، وخصوصاً على صعيد التذاكر الخاصة بمباريات كأس العالم في أميركا وكندا والمكسيك.

ونشرت صحيفة "ذا صن" معلومات خاصة، الاثنين، تُشير إلى أن بعض المشجعين الإنكليز بدأوا يفكرون في خطط جديدة لمتابعة منتخب إنكلترا في بريطانيا وليس خارجها، ويريدون حضور مباريات مونديال 2026 من بلدهم ويرفضون السفر إلى أميركا؛ وذلك رفضاً لأسعار التذاكر المرتفعة جداً التي تسببت بموجة انتقادات كبيرة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الأشهر الماضية.

وتأتي هذه المعطيات بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تحدث الأسبوع الماضي عن أسعار تذاكر مونديال 2026 المرتفعة جداً، وأكد أنه شخصياً لن يدفع مثل هذه المبالغ لمتابعة مباريات كأس العالم، وهو ردٌ على تصريحات أحد الصحافيين الذي قال له إن أسعار تذاكر مباراة منتخب أميركا الافتتاحية أمام باراغواي ناهزت ألف دولار أميركي.

وبحسب الصحيفة البريطانية، إن بعض المشجعين الإنكليز بدأوا يحضرون لسهرات كروية خاصة في بلدهم لتجنب دفع التكاليف الباهظة للتذاكر والسفر والفنادق، وارتفعت الصرخة أكثر بعدما نشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم سعر تذكرة للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 بقيمة ناهزت الـ 2,3 مليون دولار أميركي، وهو رقم ضخم جداً لمباراة كرة قدم، في حين أن أقل تذكرة في النهائي لا يقل سعرها عن 30 ألف دولار أميركي.