مشجعو "النشامى" يتحدون المغرب: لقب كأس العرب أردني

- أبدى مشجعو منتخب الأردن فرحتهم العارمة بوصول فريقهم إلى نهائي كأس العرب 2025 في قطر، بعد فوزهم الصعب على السعودية في نصف النهائي، معبرين عن حماسهم الكبير لتحقيق اللقب الأول في تاريخهم. - أكد المشجعون ثقتهم في قدرة "النشامى" على الفوز بالبطولة، مشيرين إلى أن اللقب سيكون أردنياً، وأنهم لن يغادروا الدوحة دون تحقيق هذا الإنجاز التاريخي. - يستعد منتخب الأردن، بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي، لمواجهة المغرب في النهائي، حيث لم يخسر أي مباراة في هذه النسخة، مما يجعله المرشح الأبرز للفوز.

عبر مشجعو منتخب الأردن عن سعادتهم الكبرى بالوصول إلى نهائي بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر، بعدما خطفت كتيبة المدرب المغربي، جمال السلامي، انتصاراً صعباً أمام السعودية، مساء الاثنين، ضمن منافسات المربع الذهبي من المسابقة.

وأكد عدد من جماهير منتخب الأردن، في حديثهم مع "العربي الجديد"، أنهم وصلوا إلى المواجهة النهائية في بطولة كأس العرب 2025، وبقي أمام "النشامى" خطوة وحيدة صوب تحقيق اللقب الأول في تاريخهم، إذ قال أحدهم: "فقدت صوتي من كثرة التشجيع في اللقاء أمام السعودية، وأصبح مبحوحاً كما ترون، ولا وصف لشعورنا الآن".

وأضاف مشجع أردني: "بطولة كأس العرب لنا فقط، ولا أحد سينافسنا على اللقب"، فيما تابع آخر: "سعيد للغاية، وشعوري لا يمكن وصفه"، في حين قال أحد الجماهير: "لا يمكن أن أتحدث الآن عما أحس به، لكن باختصار، بطولة كأس العرب سنأخذها، والجميع سيرى ما سنفعله في المواجهة النهائية ضد المغرب".

وكشف آخر: "لقب بطولة كأس العرب سيكون أردنياً"، فيما أضاف أحد المشجعين: "نشعر بالفرح بعدما حسمنا نصف النهائي أمام السعودية، ولن نغادر الدوحة دون أن نأخذ اللقب معنا"، في حين عبّر آخرون عن فرحتهم بالوصول إلى نهائي بطولة كأس العرب، من خلال الغناء والرقص، بالإضافة إلى الهتافات.

ويُذكر أن منتخب الأردن، بقيادة مدربه المغربي جمال السلامي، يستعد لخوض المواجهة النهائية في بطولة كأس العرب يوم الخميس المقبل، 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أمام منتخب المغرب، الذي قدّم أداء جيداً طوال المسابقة، إلا أن "النشامى" بات المرشح الأبرز، لكونه لم يخسر أي مباراة في هذه النسخة.