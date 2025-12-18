مشجعو المغرب: كرتنا في أبهى أيامها بعد لقب كأس العرب

- حقق منتخب المغرب الرديف لقب بطولة كأس العرب 2025 بعد فوزه على الأردن 3-2 في المباراة النهائية بالدوحة، بفضل جهود المدرب طارق السكتيوي والقائد ربيع حريمات الذي نال جائزة أفضل لاعب. - احتفل المشجعون المغاربة بالإنجاز، مشيدين بأداء الفريق الثالث وتوقعهم للفوز منذ البداية، مؤكدين على قوة الكرة المغربية وقدرتها على تحقيق المزيد من الألقاب. - أظهر المنتخب المغربي أداءً مميزًا طوال البطولة، معتمدًا على لاعبين ذوي خبرة، مما يعكس تطور الكرة المغربية وإمكاناتها المستقبلية.

عبّر مشجعو منتخب المغرب الرديف عن سعادتهم بتحقيق لقب بطولة كأس العرب 2025، بعد الفوز الصعب على منتخب الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء الخميس، في المواجهة النهائية التي جمعت بينهما على استاد لوسيل المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.

وتحدث عدد من مشجعي منتخب المغرب مع "العربي الجديد" بعد نهاية المواجهة، إذ أكد أحدهم أن الفريق الثالث استطاع تحقيق لقب بطولة كأس العرب 2025، مشيراً إلى أن المدرب طارق السكتيوي هو صاحب الفضل في حصد اللقب، بالإضافة إلى الحضور القوي لشخصية القائد ربيع حريمات الذي نال جائزة أفضل لاعب في النسخة التي انتهت رسمياً.

ومن جهتهم، اجتمع عدد من مشجعي منتخب المغرب بعد نهاية اللقاء من أجل الاحتفال بتحقيق لقب بطولة كأس العرب 2025، وقاموا بترديد الأغاني والأهازيج الخاصة بهم، فيما أضاف مشجع: "المواجهة النهائية كانت أصعب مباراة لنا في البطولة، ومنتخب الأردن لديه مستقبل كبير للغاية بفضل مدربهم ونجومهم الشباب".

وقال مشجع آخر: "لقد توقعنا تحقيق لقب بطولة كأس العرب 2025 منذ البداية، ونحمد الله على توفيقه لكتيبة المدرب طارق السكتيوي"، فيما أضافت مشجعة بأن الكرة المغربية في أبهى أيامها قائلة: "نحن في المغرب مدرسة كروية حتى يتعلم منها الجميع، واستطعنا تحقيق مونديال الشباب، وأيضاً كأس العرب بالفريق الثالث، وبقي لدينا الآن لقب بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة".

ولم تختلف أفراح الجماهير المغربية في العاصمة الرباط عما حدث في محيط استاد لوسيل، بعدما خرج المشجعون إلى الشوارع، حتى تعبر عن سعادتها وتحتفل بتحقيق كتيبة المدرب طارق السكتيوي، لقب بطولة كأس العرب 2025، عقب الفوز على منتخب الأردن في المواجهة النهائية، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويُذكر أن منتخب المغرب، بقيادة مدربه طارق السكتيوي، حقق المطلوب منه، بعدما نجح في حسم بطولة كأس العرب 2025، بفضل عدد من النجوم أصحاب الخبرة الذين لا يلعبون مع الفريق الأول الذي يدربه وليد الركراكي، لكن "أسود الأطلس" قدموا كل شيء منذ بداية رحلتهم في مرحلة المجموعات وصولاً إلى المواجهة النهائية، التي فازوا فيها بثلاثة أهداف مقابل هدفين على منتخب الأردن.