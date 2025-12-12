مشجعو "الفدائي": منتخب فلسطين رفع رأسنا وهذا سبب خروجنا من كأس العرب

- أبدى مشجعو منتخب فلسطين فخرهم بأداء "الفدائي" في كأس العرب 2025 رغم الخسارة أمام السعودية، مشيرين إلى أن الفريق قدم كل ما بوسعه في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد. - أرجع المشجعون الخسارة إلى تراجع اللياقة البدنية، مؤكدين أن السعودية استحقت الفوز والتأهل، لكنهم عبروا عن أملهم في العودة بقوة في النسخة المقبلة. - طالب المشجعون بدعم المنتخب وتوفير الإمكانات اللازمة، معبرين عن فخرهم بالمنتخب الذي رفع رؤوسهم رغم التحديات.

رصد "العربي الجديد" آراء عدد من جماهير منتخب فلسطين الأول، بعد نهاية المواجهة، التي خسرها أمام نظيره السعودي، بهدفين مقابل هدف، مساء الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، التي وصل فيها "الأخضر" إلى نصف النهائي.

وأكد أحد مشجعي "الفدائي، في حديثه، أن منتخب فلسطين رفع رؤوس مشجعيه في بطولة كأس العرب 2025، لكن السبب الحقيقي وراء الخسارة أمام السعودية في ربع النهائي، يعود إلى تراجع لياقة كتيبة المدرب إيهاب أبو جزر، فيما أضاف آخر أن "الفدائي" قدم كل شيء في المسابقة، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، مشيراً إلى أن منتخب السعودية استحق الفوز والتأهل.

من جهتها، قالت مشجعة صغيرة إنها كانت تتوقع تحقيق منتخب فلسطين الانتصار، لكنه لم يستطع فعل ذلك، فيما أضاف آخر أنه يشعر بـ"الحزن العميق" على وداع بطولة كأس العرب 2025، لكن في الوقت نفسه منتخب السعودية كان يستحق التأهل، في حين تابع مشجع فلسطيني: "مبروك للسعودية، وفخورون بمنتخبنا الذي رفع رأسنا، ولم يقصر لاعبونا نهائياً، رغم محدودية الإمكانات، التي لدينا والظروف الصعبة".

من جهته، وعد مشجع فلسطيني بالعودة بشكل قوي في النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب، فيما عبر آخر عن فخره بـ"الفدائي" الذي رفع رأس مشجعيه، في حين قال طفل صغير إن "المنتخب قدّم كل ما يستطيع فعله، لكن في المرة القادمة عليهم المنافسة على لقب المسابقة". كما طالب آخر بضرورة دعم المنتخب وتوفير كل الإمكانات التي تلزم جهازه الفني.

وأكد مشجع فلسطيني أن مستوى "الفدائي" لم يكن على قدر ما كان يتمناه، لكنه استطاع مدّ المواجهة أمام السعودية إلى الأشواط الإضافية، والخسارة أمام "الأخضر" بهدفين لهدف تعتبر نتيجة جيدة للغاية، فيما اعتبر آخر أن كتيبة المدرب إيهاب أبو جزر رفعت رأس الجميع، و"القادم أفضل في البطولات المقبلة"، في حين طلب مشجع فلسطيني من "الأخضر" ضرورة الوصول إلى النهائي وتحقيق لقب بطولة كأس العرب 2025.