مشجعو "الفدائي": سنصل إلى نهائي كأس العرب 2025

- أبدى مشجعو "الفدائي" سعادتهم بتعادل منتخب فلسطين مع تونس 2-2 في كأس العرب 2025 بقطر، معبرين عن فخرهم بأداء المنتخب وتطلعهم للوصول إلى المربع الذهبي والنهائي. - أشاد المشجعون بأداء اللاعبين، خاصة حامد حمدان الذي سجل هدفاً رائعاً، مؤكدين على دعمهم المستمر للمنتخب رغم الظروف الصعبة، وتمنياتهم بتحقيق اللقب. - أشار المشجعون إلى دور المدرب إيهاب أبو جزر في العودة بالمباراة بعد التأخر، معبرين عن إعجابهم بجمهور "الفدائي" ونجاح الفريق في خطف نقطة ثمينة.

عبرت مجموعة من جماهير "الفدائي"، في حديثها مع "العربي الجديد"، عن سعادتها الكبيرة، بعد تعادل منتخب فلسطين مع تونس، بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر، والتي تستمر حتى الـ18 من شهر ديسمبر/كانون الجاري.

وقالت مشجعة فلسطينية: "لقد كان أداء منتخب فلسطين رائعاً أمام تونس، ورفعوا رأسنا ولم نكن متوقعين هذه النتيجة، وبحول الله نصل إلى المربع الذهبي، والمواجهة النهائية، وفي حال حصل هذا الأمر، فإنني أعد زوجي بإقامة مأدبة عشاء فاخرة، مكونة من الملوخية، ومقلوبة ومسخن، وبحول الله نحتفل".

من جهته، قال مشجع فلسطيني: "الفدائي فاجأنا كثيراً، رغم أن منتخب تونس قوي بالأداء الذي يقدمه، واستطاع التعادل مع البرازيل قبل بطولة كأس العرب 2025، لكن رغم كل ظروفنا الصعبة في بلادنا، إلا أن نجومنا قاتلوا حتى الدقائق الأخيرة، وخطفنا تعادلاً ثميناً، ونتمنى وصول منتخب فلسطين إلى المربع الذهبي، وبإذن الله نصل إلى النهائي، وسنقف خلفه دائماً، والتوفيق لجميع اللاعبين، الذين أبدعوا في اللقاء الثاني بالمسابقة".

بدوره، قال شاب فلسطيني: "أداء الفدائي أمام تونس يرفع الرأس، وبإذن الله نصل إلى المواجهة النهائية في بطولة كأس العرب 2025، وأعجبني حامد حمدان في اللقاء أمام نسور قرطاج، بسبب هدفه الرائع، الذي سكن شباك حارس مرماهم"، فيما أضاف آخر: "لقد تطور أداء الفدائي، ونسعى الآن إلى الدور القادم، ونريد حسم اللقب لصالحنا، وحامد حمدان نجم فوق العادة"، في حين تابع مشجع آخر: "نريد فرحة فلسطينية بالوصول إلى النهائي".

وقال مشجع فلسطيني: "الفدائي جمهوره عظيم للغاية، ونحن تعرضنا للصدمة في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني كان الحمل كبيرا على المدرب إيهاب أبو جزر، الذي استطاع العودة بنتيجة المباراة رغم تأخرنا بهدفين، وحصلنا على نقطة ثمينة للغاية، وأكثر ما لفت نظري هو النجم حامد حمدان، الذي خطف الأضواء وبقوة، بفضل ما فعله في هذه المباراة".