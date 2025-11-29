مشجعو الأردن يفاجئون لاعبي "النشامى" في المطار قبل انطلاق كأس العرب

- وصل منتخب الأردن لكرة القدم إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025، وسط استقبال حافل من الجالية الأردنية في مطار حمد الدولي، حيث ضمت قائمة اللاعبين المختارين من المدرب جمال السلامي أسماء بارزة مثل يزيد أبو ليلى ونور بني عطية. - تنطلق البطولة بمشاركة 16 منتخباً، ويبدأ منتخب النشامى مشواره بمواجهة الإمارات، ثم الكويت، ويختتم الدور الأول بلقاء مصر، مما يشكل فرصة مهمة للتحضير لنهائيات كأس العالم 2026. - شهدت شوارع الدوحة احتفالات وأهازيج أردنية قبل انطلاق البطولة، مما يعكس الحماس والدعم الكبير من الجماهير الأردنية للمنتخب.

حطّ منتخب الأردن لكرة القدم رحاله، اليوم السبت، في العاصمة القطرية الدوحة قطر، وسط أجواء احتفالية مميزة من الجالية الأردنية، وذلك على هامش مشاركة النشامى في بطولة كأس العرب التي تنطلق الاثنين المقبل 1 ديسمبر/ كانون الأول 2025 وتمتد إلى غاية 18 الشهر عينه بمشاركة 16 منتخباً.

واحتشد عدد من مشجعي منتخب الأردن في مطار حمد الدولي لاستقبال لاعبي المنتخب الذين اختارهم المدرب جمال السلامي، حيث ضمّت القائمة كلّ من: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلبية، عبد الله نصيب، سعد الروسان، سليم عبيد، حسام أبو ذهب، علي حجبي، هادي الحوراني، عصام السميري، أدهم القريشي، رجائي عايد، عامر جاموس، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عودة الفاخوري، أحمد عرسان، محمود مرضي، محمد أبو زريق، علي علوان، ويزن النعيمات.

ونشرت جماهير منتخب الأردن قبل بداية بطولة كأس العرب رسمياً يوم الاثنين الأهازيج والاحتفالات الأردنية في شوراع العاصمة الدوحة، حيث يستهل منتخب النشامى مشاركته في البطولة بمواجهة الإمارات مساء الأربعاء في استاد البيت، ثم يلتقي الكويت ظهر السبت في استاد أحمد بن علي، ويختتم منافسات الدور الأول بلقاء مصر، الثلاثاء 9 ديسمبر في استاد البيت، مع العلم أن هذه المشاركة ستُعتبر مهمة للاعبين للتحضير لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعدما تأهل لأول مرّة في تاريخه.