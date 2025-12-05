مشجعو الأردن يحتفلون بالشماريخ في سوق واقف

- احتفل مشجعو منتخب الأردن بفوزهم على الإمارات (2-1) في كأس العرب 2025، في سوق واقف، حيث أضاءت الشماريخ المنطقة وسط أغانٍ وأهازيج أردنية مميزة، مما جذب مشجعين من مختلف الدول للمشاركة في الفرحة. - تدخلت الشرطة القطرية لإطفاء الشماريخ بسبب الدخان الكثيف، لكن الاحتفالات استمرت بشكل طبيعي، مما أضفى أجواءً حماسية تشبه مدرجات الملاعب. - يتصدر منتخب الأردن المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، متقدماً على مصر والكويت، بينما تذيلت الإمارات المجموعة بعد الخسارة.

احتفل مشجعون لمنتخب الأردن بعد الفوز على منتخب الإمارات (2-1)، في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العرب 2025، أمس الأربعاء، على طريقتهم الخاصة في ميدان سوق واقف، عبر الأغاني والأهازيج الأردنية المُميزة والشماريخ التي أضاءت المنطقة المكتظة بالمشجعين من مختلف الدول.

وتجمهرت مجموعة كبيرة من مشجعي منتخب الأردن بعد نهاية المواجهة أمام الإمارات في سوق واقف، وبدأوا بالغناء سوياً والتلويح بالأعلام الأردنية فرحاً بالفوز الأول، ولفتت هذه المجموعة الأنظار، إذ توافد مشجّعون من مختلف أرجاء سوق واقف واقتربت من احتفال مشجعي النشامى وشاركوا معهم في صناعة الفرحة التي ستبقى في ذاكرة كل مشجع أردني، خصوصاً بعد النتيجة المُميزة التي تحققت أمام الإمارات.

وخلال الاحتفالات والأهازيج الأردنية، أشعل بعض المشجعون الشماريخ الحمراء التي أضاءت المنطقة وكأنه مشهد من مدرجات أحد الملاعب المستضيفة لبطولة كأس العرب 2025، ولكن سرعان ما تدخل رجال الشرطة القطرية، وسحبوا الشماريخ من المشجعين الأردنيين من أجل إطفائها، لأنها تسببت بدخان كثيف في محيط سوق واقف، وبعد ذلك تابع الأردنيون الاحتفالات في نفس المكان طبيعياً.

يُذكر أن منتخب الأردن الذي يُعد من أبرز المرشحين المنافسين على لقب بطولة كأس العرب 2025، حصد أول ثلاث نقاط له في البطولة العربية وهو يتصدر المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، متقدماً على منتخبي مصر والكويت اللذين حققا نقطة وحيدة من أول جولة، في وقت تذيل منتخب الإمارات المجموعة بصفر نقاط بعد الخسارة أمام النشامى (2-1).