مشجعو أسود الرافدين يساندون منتخب بلادهم في كأس العرب بهتافات حماسية

تعيش العاصمة القطرية الدوحة تنوّعاً جماهيرياً على هامش بطولة كأس العرب 2025، وقد تجمّعت مجموعات من المشجعين العراقيين في إحدى الساحات، لتصنع أجواءً صاخبة خطفت الأنظار، إذ ارتفعت أصوات الهتافات العراقية التي ملأت المكان، بينما كان المشجعون يردّدون بصوت واحد: "حيّوا العراقي. حيّوا"، في مشهد عكس مدى ارتباط الجمهور بمنتخب بلاده، وحماسه المعتاد في مثل هذه المحافل.

وتجمع العشرات حول الجماهير العراقية التي حملت الأعلام ورفعتها عالياً، فيما شارك بعض المشجعين من دول عربية أخرى في الترديد والتفاعل، بعدما لفتهم الحضور والإيقاع الحماسي الذي ميّز الهتافات. وتحولت المنطقة إلى ما يشبه منصة احتفالية مفتوحة، امتزجت فيها الألوان العراقية مع حماس الجماهير القادمة من مختلف البلدان العربية.

وتعكس هذه المشاهد الحيوية الدور الكبير الذي تلعبه بطولة كأس العرب في توحيد الجماهير وإحياء الروابط الثقافية والرياضية بين الشعوب، لتتحول الدوحة إلى مساحة نابضة بالحياة تجمع مختلف الأصوات والهويات العربية في مكان واحد.

وتستضيف دولة قطر كأس العرب FIFA قطر 2025، حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري بمشاركة 16 منتخباً. وتقام المباريات في ستة استادات مونديالية شهدت منافسات خلال البطولة التاريخية كأس العالم FIFA قطر 2022، ويحتضن استاد لوسيل الأيقوني المباراة النهائية في 18 ديسمبر.