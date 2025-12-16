مشجعون وأطباق عراقية في سوق واقف تحت راية التحديات

- يشهد سوق واقف الشعبي تنوعًا في المطاعم العربية، حيث يبرز مطعم "الأعظمية" العراقي بتقديمه لأشهى الأطباق العراقية التي تجذب المشجعين من مختلف الدول العربية خلال بطولة كأس العرب 2025. - توافد المشجعون من الأردن وسوريا والعراق إلى مطعم "الأعظمية" بعد مباريات البطولة، حيث استمتعوا بالأجواء المميزة وتناولوا الأطباق العراقية الشهية مثل الدولمة والمسكوف. - عبّر المشجعون عن سعادتهم بالأجواء الحماسية في قطر، وتوقعوا نجاح منتخباتهم في البطولة، مؤكدين على روعة التجربة وتنوع الأطباق المقدمة.

تتنوّع المطاعم والمقاهي من مختلف الجنسيات العربية في منطقة سوق واقف الشعبي، تماماً مثل تنوع الحضور الجماهيري الكبير خلال فعاليات بطولة كأس العرب 2025، ومن بين هذه المطاعم يبرز مطعم عراقي مُتميز يُدعى "الأعظمية"، وهو يُقدم أشهى الأطباق الشعبية العراقية، التي يستمتع بها المشجعون من مختلف الدول العربية بعد ختام يوم مباريات البطولة العربية.

وخلال جولة لكاميرا "العربي الجديد" في سوق واقف، برز الإقبال الكبير على المطاعم لتناول العشاء بعد نهاية مباريات بطولة كأس العرب، وكان هناك إقبال كبير على مطعم "الأعظمية" العراقي الشهير، الذي يستقبل خلال فعاليات البطولة العربية مشجعين من مختلف الدول العربية، وليس فقط المشجعين العراقيين، من أجل تناول أفضل الأطباق العراقية الشعبية الشهية والمُميزة.

وخلال الجولة صادفت كاميرا "العربي الجديد" مجموعة من المشجعين الأردنيين والسوريين والعراقيين يتناولون سوياً أطباقاً عراقية بعد مواجهة الأردن والعراق، الجمعة، في ربع نهائي بطولة كأس العرب. وعبّر مشجع سوري عن فرحته بالأجواء وسعادته بتناول الطعام العراقي، وقال: "سافرت من سورية إلى قطر، وأدعم حالياً المنتخب الأردني في بطولة كأس العرب. مستوى منتخب النشامى كبير، والأداء كان ممتازاً، وأتوقع أنه سيُحقق لقب بطولة كأس العرب في النهاية. أتناول هنا عشاءً عراقياً مُميزاً، واحتفل مع أصدقائي بالتأهل. الأجواء في قطر رائعة جداً، وخصوصاً مع الأجواء المناخية المُميزة".

وتحدث مشجع أردني كان يتناول الأطباق نفسها مع زملائه: "سيصل المنتخب الأردني إلى منصة التتويج في بطولة كأس العرب. بالنسبة للمنتخب العراقي كان منافساً قوياً، والكأس ستكون أردنية بإذن الله. أتناول الطعام العراقي بصحة المنتخب العراقي بعد المباراة، أكلنا العراقيين في الملعب وفي الأكل أيضاً. الأجواء في قطر خلال بطولة كأس العرب أكثر من حماسية ورائعة والحضور الجماهيري كبير جداً".

يُذكر أن مطعم الأعظمية العراقي في منطقة سوق واقف الشعبي، يُقدم أطباقاً عراقية مُميزة، مثل الدولمة، وأرز برياني، وتكا الدجاج واللحم، ومخلمة اللحم، وحمسة حلومي، وقوزي لحم مشوي أو دجاج، وتشريب عراقي لحم ضأن، وتشريب بغدادي دجاج، ومسكوف عراقي، وكبة موصلية، وغيرها من الأكلات الشعبية العراقية التي تذوقها المشجعون خلال فعاليات بطولة كأس العرب 2025.