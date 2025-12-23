مشجعون من المغرب يكشفون موقفهم من أداء "أسود الأطلس" في افتتاح الكان

بعيدا عن الملاعب
الرباط

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
23 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 15:35 (توقيت القدس)
456456
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شهد افتتاح كأس أمم أفريقيا حضوراً جماهيرياً مغربياً كبيراً لدعم منتخب "أسود الأطلس" ضد جزر القمر، حيث انتهت المباراة بفوز المغرب (2-0) بعد أداء متحسن في الشوط الثاني، مما قرّبهم من التأهل للدور التالي.
- أبدت الجماهير المغربية حيرتها من أداء الشوط الأول، لكنها ظلت متفائلة بقدرة المنتخب على الوصول للنهائي والتتويج باللقب الثاني، خاصة مع عودة النجم أشرف حكيمي.
- تُعتبر كأس أمم أفريقيا البطولة الأهم في القارة، حيث تطورت من ثلاث منتخبات في 1957 إلى 24 حالياً، وستُقام كل أربعة أعوام بدءاً من النسخة القادمة.

شهد افتتاح كأس أمم أفريقيا، حضور جماهير مغربية بأعداد غفيرة، من أجل مساندة منتخب "أسود الأطلس" في مواجهة جزر القمر في افتتاح البطولة، إذ حسم رفاق أيوب الكعبي اللقاء بنتيجة (2ـ0)، وذلك بعد نهاية الفترة الأولى متعادلة دون أهداف، قبل أن ينجح المغاربة في رفع مستواهم ويسجلون ثنائية منحتهم نقاط الانتصار، وبالتالي قرّبتهم من تخطّي عقبة الدور الأول، خاصة وأنّ نظام المسابقة يُتيح لأربعة أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث في نهاية الدور الأول من التأهل.

ورصد "العربي الجديد" موقف جماهير مغربية تابعت اللقاء الافتتاحي، وقد أبدت حيرتها بشأن الأداء في الشوط الأول، مقابل الارتياح بعد تحسن الأداء في الشوط الثاني، كما أن هذه الصعوبات في لقاء الافتتاح لم تضعف آمال المشجعين في مشاهدة منتخب بلادهم يصل إلى المباراة الختامية، من أجل التتويج باللقب الثاني في مسيرته، خاصة بوجود عددٍ كبير من النجوم القادرة على صنع الفارق وذلك في انتظار أن ينضمّ أشرف حكيمي، إلى كتيبة المدرب وليد الركراكي بما أنه كان مصاباً ولم يشارك في أول مباراة من البطولة.

هدف الكعبي على ملعب الأمير مولاي عبد الله،21 ديسمبر 2025 (عبد المجيد بزيوات/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

لوحة الكعبي وقبلها طنان: نجوم المغرب في سباق على جائزة بوشكاش

وقد شهد مركب مولاي عبد الله في الرباط، حضوراً غفيراً رغم تهاطل الأمطار، ولكن الجماهير كانت مُصرة على دعم منتخب بلادها في اللقاء الافتتاحي، الذي سبقه عرض افتتاح مميز جلب اهتماماً واسعاً، ومن المتوقع أن تشهد كل المباريات التي يخوضها منتخب "أسود الأطلس" حضوراً جماهيرياً كبيراً.

وتُعتبر كأس أمم أفريقيا البطولة الأهم والأكثر مشاهدة في القارة السمراء، وهي التي انطلقت نسختها للمرة الأولى في عام 1957 بمشاركة ثلاثة منتخبات فقط وهي مصر والسودان وإثيوبيا، قبل أن يصل عدد المشاركين فيها إلى 24 حالياً، مع العلم أنّها كانت تقام كلّ عامَين منذ 1968، قبل أن يعلن رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة جوسيبي موتسيبي، السبت، أن هذه المنافسة ستصبح حدثاً يُنظّم كلّ أربعة أعوام تزامناً مع إطلاق دوري الأمم الأفريقي.

دلالات

ذات صلة

صلاح الدين يحتفل مع الكعبي بهدف المغرب ضد جزر القمر، 21 ديسمبر 2025 (فرانس برس)

رياضة

صلاح الدين: سعيد بمساهمتي الأولى مع المغرب وهذا وعدي للجماهير

عبّر الظهير الأيمن لمنتخب المغرب، أنس صلاح الدين (23 عاماً)، عن سعادته البالغة في تحقيق الفوز على منتخب جزر القمر، بهدفين مقابل لا شيء، مساء الأحد.

أكرد بعد نهاية لقاء جزر القمر، 21 ديسمبر 2025 (سيباستيان بوزون/ فرانس برس)

رياضة

أكرد يشيد بدور الكعبي ويكشف مفتاح الانتصار على جزر القمر

أكد نجم منتخب المغرب، نايف أكرد أن مواجهة جزر القمر في افتتاح أمم أفريقيا لم تكن سهلة، مشيراً إلى أن بعض لاعبي المنتخب خاضوا أول مباراة لهم في "كان".

سايس في ملعب الأمير مولاي عبد الله،21 ديسمبر 2025 (سيباستيان بوزون /Getty)

رياضة

سايس يتحدث لـ"العربي الجديد" عن إصابته أمام جزر القمر.. هل هي خطيرة؟

افتتح منتخب المغرب لكرة القدم مشاركته في كأس أمم أفريقيا بانتصار على جزر القمر (2ـ0)، في لقاء شهد تعرّض قائده رومان سايس (35 عاماً) لإصابة.

تحدث الشريف عن الحالات التحكيمية بين المغرب وجزر القمر (العربي الجديد/Getty)

رياضة

حالات تحكيمية تثير التساؤلات بين المغرب وجزر القمر.. الشريف يفسر

شهدت مواجهة افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بين منتخبي المغرب وجزر القمر، مساء الأحد، عدداً من الحالات التحكيمية التي أثارت التساؤلات.

المساهمون
المزيد في رياضة
من مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في ملعب سانتياغو برنابيو، 26 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

الليغا تكشف أرقام البث التلفزيوني.. كم جنى برشلونة وريال مدريد؟

غوارديولا يتحدث مع فودين خلال لقاء ويستهام، 20 ديسمبر 2025 (مولي دارلينغتون/Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

مانشستر سيتي يستعد لكسر عقد نجم غاني في البريمييرليغ

من مواجهة نيويورك نيكس وميامي هيت في ملعب ماديسون سكوير، 21 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

السلة الأميركية: 47 نقطة لبرونسون في فوز نيكس على هيت