مشجعون من المغرب يكشفون موقفهم من أداء "أسود الأطلس" في افتتاح الكان

- شهد افتتاح كأس أمم أفريقيا حضوراً جماهيرياً مغربياً كبيراً لدعم منتخب "أسود الأطلس" ضد جزر القمر، حيث انتهت المباراة بفوز المغرب (2-0) بعد أداء متحسن في الشوط الثاني، مما قرّبهم من التأهل للدور التالي. - أبدت الجماهير المغربية حيرتها من أداء الشوط الأول، لكنها ظلت متفائلة بقدرة المنتخب على الوصول للنهائي والتتويج باللقب الثاني، خاصة مع عودة النجم أشرف حكيمي. - تُعتبر كأس أمم أفريقيا البطولة الأهم في القارة، حيث تطورت من ثلاث منتخبات في 1957 إلى 24 حالياً، وستُقام كل أربعة أعوام بدءاً من النسخة القادمة.

شهد افتتاح كأس أمم أفريقيا، حضور جماهير مغربية بأعداد غفيرة، من أجل مساندة منتخب "أسود الأطلس" في مواجهة جزر القمر في افتتاح البطولة، إذ حسم رفاق أيوب الكعبي اللقاء بنتيجة (2ـ0)، وذلك بعد نهاية الفترة الأولى متعادلة دون أهداف، قبل أن ينجح المغاربة في رفع مستواهم ويسجلون ثنائية منحتهم نقاط الانتصار، وبالتالي قرّبتهم من تخطّي عقبة الدور الأول، خاصة وأنّ نظام المسابقة يُتيح لأربعة أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث في نهاية الدور الأول من التأهل.

ورصد "العربي الجديد" موقف جماهير مغربية تابعت اللقاء الافتتاحي، وقد أبدت حيرتها بشأن الأداء في الشوط الأول، مقابل الارتياح بعد تحسن الأداء في الشوط الثاني، كما أن هذه الصعوبات في لقاء الافتتاح لم تضعف آمال المشجعين في مشاهدة منتخب بلادهم يصل إلى المباراة الختامية، من أجل التتويج باللقب الثاني في مسيرته، خاصة بوجود عددٍ كبير من النجوم القادرة على صنع الفارق وذلك في انتظار أن ينضمّ أشرف حكيمي، إلى كتيبة المدرب وليد الركراكي بما أنه كان مصاباً ولم يشارك في أول مباراة من البطولة.

وقد شهد مركب مولاي عبد الله في الرباط، حضوراً غفيراً رغم تهاطل الأمطار، ولكن الجماهير كانت مُصرة على دعم منتخب بلادها في اللقاء الافتتاحي، الذي سبقه عرض افتتاح مميز جلب اهتماماً واسعاً، ومن المتوقع أن تشهد كل المباريات التي يخوضها منتخب "أسود الأطلس" حضوراً جماهيرياً كبيراً.

وتُعتبر كأس أمم أفريقيا البطولة الأهم والأكثر مشاهدة في القارة السمراء، وهي التي انطلقت نسختها للمرة الأولى في عام 1957 بمشاركة ثلاثة منتخبات فقط وهي مصر والسودان وإثيوبيا، قبل أن يصل عدد المشاركين فيها إلى 24 حالياً، مع العلم أنّها كانت تقام كلّ عامَين منذ 1968، قبل أن يعلن رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة جوسيبي موتسيبي، السبت، أن هذه المنافسة ستصبح حدثاً يُنظّم كلّ أربعة أعوام تزامناً مع إطلاق دوري الأمم الأفريقي.