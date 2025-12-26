مشجعون مغاربة في سوق أسماك: هذه أفضل كأس أفريقيا واللقب لنا

- عبّر مشجعو منتخب المغرب عن سعادتهم بفوز فريقهم على جزر القمر في افتتاحية كأس أمم أفريقيا 2025، مشيدين بأداء المدرب وليد الركراكي ومتمنين له التوفيق في المباريات القادمة. - أبدى المشجعون تفاؤلهم بتنظيم المغرب لنسخة مميزة من البطولة، مؤكدين على الأجواء العالمية والترحيب الحار بالضيوف، مع توقعات بأن يحقق المنتخب المغربي اللقب. - استخدمت إحدى المشجعات "الفوفوزيلا" للتعبير عن فرحتها، بينما أكد مشجع آخر على أهمية اعتماد خطة 4-3-3 لتحقيق النجاح، مشيدًا بأداء اللاعبين في الشوط الثاني.

عبّر عدد من مشجعي منتخب المغرب الأول عن سعادتهم الكبرى في حديثهم مع "العربي الجديد"، بعد تحقيق كتيبة المدرب وليد الركراكي الانتصار على منتخب جزر القمر، بهدفين مقابل لا شيء، في المواجهة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ورصدت كاميرا "العربي الجديد"، آراء مشجعي منتخب المغرب في أحد الأسواق الشعبية للسمك (الحوت)، في مدينة الدار البيضاء، حيث أكد أحدهم بأنه سعيد للغاية وراضٍ عن النتيجة في المواجهة الأولى، موجهاً رسالة خاصة إلى وليد الركراكي، بقوله: "الله يوفقه، ويساعده، ويخلي عليه صحته".

من جهته، اعتبر مشجع مغربي يبيع الأسماك، أن بلاده ستنظم أفضل نسخة في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا، فيما أضاف آخر: "الأجواء عالمية في بلادنا، ومرحباً بجميع ضيوفنا، وبحول الله سنقدم أفضل نسخة في هذه المسابقة، لكن اللقب سيكون من نصيب أسود الأطلس"، في حين قال آخر: "الحمد لله، تنظيم كبير. نحن شعب يحب الجميع، وبإذن الله المنتخب سيحقق النجاح".

بدورها، عبّرت إحدى المشجعات عن فرحتها باستخدام "الفوفوزيلا"، التي تشتهر في الملاعب الأفريقية خلال بطولات كأس الأمم، وشاهدتها الجماهير العالمية لأول مرة خلال بطولة كأس القارات ومونديال 2010 في جنوب أفريقيا، وتعرف بصوتها العالي للغاية.

وختم أحد المشجعين حديثه مع "العربي الجديد"، بقوله: "كأس أمم أفريقيا لنا، وسيحصدها منتخب المغرب، وعلى الركراكي الاعتماد على طريقة لعب 4-3-3، التي نجيد اللعب بها. في الشوط الأول عانينا كثيراً أمام جزر القمر، لكن في الشوط الثاني تحرك إبراهيم دياز، وسجل أيوب الكعبي الهدف العالمي، وتنظيمنا للمسابقة رائع".

