مشجعون مصريون: راضون عن الأداء رغم الخروج من مونديال الناشئين

- أبدت الجماهير المصرية رضاها عن أداء منتخب الناشئين رغم الخروج من مونديال قطر بعد الخسارة أمام سويسرا، مشيرة إلى أن الأداء كان جيداً في مرحلة المجموعات. - أشار المشجعون إلى ضرورة تحسين الدفاع والتركيز على المواهب الشابة، مع التأكيد على أن المدرب أحمد الكاس لم يقصر في جهوده، وأن الحظ لم يكن حليفهم. - دعت الجماهير الاتحاد المصري للاهتمام بالمنتخب وتطوير المواهب الشابة لضمان أداء أفضل في البطولات القادمة.

أبدت بعض الجماهير المصرية، في حديثها مع "العربي الجديد"، رضاها التام عن الأداء، الذي قدمته كتيبة المدرب أحمد الكاس، رغم الخروج من بطولة مونديال الناشئين في قطر، عقب الخسارة أمام سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة الدولية، اليوم الجمعة.

وقال أحد المشجعين: "لم يكن الأداء جيداً في المواجهة أمام سويسرا، وكان من المفروض على المدرب أحمد الكاس أن يضع رقابة لصيقة على قائد خط وسطهم، لكن رغم كل شيء كان أداء منتخب مصر جيداً في مونديال الناشئين الحالي بقطر، وكان من الممكن أن يقف الحظ معنا، لو قدمنا كل ما لدينا في دور الـ 32"، فيما تحدثت إحدى المشجعات: "كان دفاع منتخب مصر مكشوفاً أمام سويسرا، إلا أننا قدمنا أداءً جيداً، وكان من الممكن أن نتحسن بشكل جيد".

وقال مشجع آخر: "لم نكن موفقين أمام سويسرا، ومواهبنا لم تترجم الهجمات وتنهِها جيداً، لكن المدرب أحمد الكاس لم يقصّر نهائياً في مونديال الشباب بقطر، ونتمنى لهم التوفيق في قادم المواعيد"، فيما تابع مشجع مصري آخر: "أعتقد أن المدرب أحمد الكاس كان عليه إجراء تغييرات في الشوط الأول، مع غياب خط وسطنا أمام سويسرا، لكن مواهبنا صغيرة، وعلينا منحهم الوقت، حتى ينالوا الخبرة اللازمة، والأداء في مرحلة المجموعات كان جيداً، ومنتخب سويسرا كان مميزاً، ونتمنى أن تزيد الخبرات الخاصة بمواهبنا".

وأضاف آخر: "مواهبنا صغيرة بالسن، وقدر الله ما شاء فعل، وعلى الاتحاد المصري الاهتمام بهذا المنتخب"، فيما أوضح مشجع آخر: "الشوط الأول قدمنا الأداء الجيد في الشوط الأول، وبإذن الله في البطولات القادمة نقدم أفضل ما لدينا، رغم أننا قدمنا أداءً جيداً في مرحلة المجموعات خلال مونديال الناشئين في قطر، وواجهنا منتخب سويسرا القوي للغاية، والحمد لله على ما قدمناه في البطولة".

وبدورها قالت مشجعة مصرية: "لم يقدم منتخب مصر الأداء المتوقع منه أمام سويسرا، والحكام كانوا ضدنا في مونديال الناشئين، الذي لم نقدم فيه الأداء القوي، لأننا نمتلك المواهب القادرة على صناعة الفارق"، فيما أضاف مشجع صغير: "كان يجب جلب المزيد من المواهب، وعلى الاتحاد المصري التركيز على النجوم الصغار في أوروبا، حتى يتم جلبهم، وبحول الله في قادم المواعيد سنقدم الأداء المنتظر منا".