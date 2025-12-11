مشجعون لمنتخب الأردن بعد الثلاثية أمام مصر: نحن المرشّح الأول للقب

- حقق منتخب الأردن لكرة القدم انتصاراً ساحقاً على نظيره المصري بثلاثية نظيفة في كأس العرب 2025، مما عزز ثقة الجماهير الأردنية بقدرات فريقها. - تألق المنتخب الأردني في دور المجموعات بفوزه على الإمارات والكويت، ليكون الفريق الوحيد الذي تأهل بالعلامة الكاملة، مع تسجيله ثمانية أهداف، مما يجعله صاحب أقوى خط هجوم. - يطمح منتخب النشامى للتتويج بالبطولة بعد خروجه من ربع النهائي في النسخة الماضية ووصوله لنهائي كأس آسيا 2023.

عبّرت جماهير منتخب الأردن لكرة القدم عن سعادتها الغامرة بالانتصار الساحق الذي حقّقه منتخبها الوطني على نظيره المصري بثلاثية نظيفة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025.

وأكدت الجماهير الأردنية أن ثقتها بالنشامى كانت كبيرة، وتعزّزت خلال البطولة بعد المستوى الرائع الذي أظهره زملاء الحارس يزيد أبو ليلى، خاصة في المباراة أمام مصر، إذ اختار المدرب المغربي، جمال سلامي، إشراك تشكيلة من اللاعبين الاحتياطيين، ورغم ذلك حقّق انتصاره الأكبر (3-0)، وتأهل بالعلامة الكاملة. والتقى "العربي الجديد" عدداً من مشجّعي المنتخب الأردني بعد نهاية المباراة التي احتضنها استاد البيت، في أثناء احتفالهم بالانتصار في منطقة المشجّعين، التي تشرف عليه لجنة المشاريع والإرث في بطولة كأس العرب قطر 2025، وأكدوا أن الانتصار أمام مصر كان إعلاناً صريحاً عن إمكانات المنتخب الأردني وقدراته، وأنه جاء إلى الدوحة من أجل العودة بكأس البطولة.

وكان منتخب النشامى قد حقق الانتصار في لقائه الأول على الإمارات بهدفين لهدف، وفي لقائه الثاني على الكويت بثلاثة أهداف لهدف، وهو الفريق الوحيد الذي اختتم دور المجموعات من البطولة متصدراً مجموعته بالعلامة الكاملة من النقاط، بالإضافة إلى كونه صاحب خطّ الهجوم الأقوى بعدما سجّل ثمانية أهداف. ويطمح منتخب الأردن للتتويج ببطولة كأس العرب بعد خروجه من الدور ربع النهائي خلال النسخة الماضية، ووصوله إلى المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا "قطر 2023".