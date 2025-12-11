مشجعون لمنتخب الأردن بعد الثلاثية أمام مصر: نحن المرشّح الأول للقب

كرة عربية
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
11 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 11:33 (توقيت القدس)
احتفال مشجعون للأردن بالفوز على الإمارات، 3 ديسمبر 2025 (محمود حمص/فرانس برس)
احتفال مشجعين للأردن بعد الفوز على الإمارات، 3 ديسمبر 2025 (محمود حمص/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- حقق منتخب الأردن لكرة القدم انتصاراً ساحقاً على نظيره المصري بثلاثية نظيفة في كأس العرب 2025، مما عزز ثقة الجماهير الأردنية بقدرات فريقها.
- تألق المنتخب الأردني في دور المجموعات بفوزه على الإمارات والكويت، ليكون الفريق الوحيد الذي تأهل بالعلامة الكاملة، مع تسجيله ثمانية أهداف، مما يجعله صاحب أقوى خط هجوم.
- يطمح منتخب النشامى للتتويج بالبطولة بعد خروجه من ربع النهائي في النسخة الماضية ووصوله لنهائي كأس آسيا 2023.

عبّرت جماهير منتخب الأردن لكرة القدم عن سعادتها الغامرة بالانتصار الساحق الذي حقّقه منتخبها الوطني على نظيره المصري بثلاثية نظيفة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025.

وأكدت الجماهير الأردنية أن ثقتها بالنشامى كانت كبيرة، وتعزّزت خلال البطولة بعد المستوى الرائع الذي أظهره زملاء الحارس يزيد أبو ليلى، خاصة في المباراة أمام مصر، إذ اختار المدرب المغربي، جمال سلامي، إشراك تشكيلة من اللاعبين الاحتياطيين، ورغم ذلك حقّق انتصاره الأكبر (3-0)، وتأهل بالعلامة الكاملة. والتقى "العربي الجديد" عدداً من مشجّعي المنتخب الأردني بعد نهاية المباراة التي احتضنها استاد البيت، في أثناء احتفالهم بالانتصار في منطقة المشجّعين، التي تشرف عليه لجنة المشاريع والإرث في بطولة كأس العرب قطر 2025، وأكدوا أن الانتصار أمام مصر كان إعلاناً صريحاً عن إمكانات المنتخب الأردني وقدراته، وأنه جاء إلى الدوحة من أجل العودة بكأس البطولة.

لاعبو وطاقم المنتخب الأردني بعد لقاء مصر، 9 ديسمبر 2025 (محمد فرج/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

نجوم الأردن يصنعون الحدث.. من موقف "شرارة" إلى تصريح النعيمات

وكان منتخب النشامى قد حقق الانتصار في لقائه الأول على الإمارات بهدفين لهدف، وفي لقائه الثاني على الكويت بثلاثة أهداف لهدف، وهو الفريق الوحيد الذي اختتم دور المجموعات من البطولة متصدراً مجموعته بالعلامة الكاملة من النقاط، بالإضافة إلى كونه صاحب خطّ الهجوم الأقوى بعدما سجّل ثمانية أهداف. ويطمح منتخب الأردن للتتويج ببطولة كأس العرب بعد خروجه من الدور ربع النهائي خلال النسخة الماضية، ووصوله إلى المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا "قطر 2023".

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
من مواجهة أوكلاهوما سيتي ثاندر وفينيكس صنز في ملعب بايكوم سنتر، 10 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

كأس السلة الأميركية: ثاندر يُحقق فوزه الـ16 توالياً ويتأهل

هالاند خلال لقاء مانشستر سيتي وسندرلاند، 6 ديسمبر 2025 (كيت مكشين/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

هالاند يكشف أسرار طفولته: قاوم حلم والده بالغولف وأصبح هدافاً

المدرب الجزائري جيلالي بهلول ومنتخب الجزائر في كأس العرب (موقع إكس/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

بهلول: تأهل الجزائر مستحق وهذا المطلوب أمام الإمارات