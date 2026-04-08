مشجعون لفريق أتلتيكو مدريد يرددون هتافات ضد المسلمين

- شهدت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد تكرار هتافات معادية للإسلام من قبل مشجعي أتلتيكو، مما يعكس استمرار العنصرية في كرة القدم الإسبانية، رغم الإدانات الواسعة من وسائل الإعلام والجهات الرسمية. - قامت شرطة كتالونيا بفتح تحقيق في الهتافات العنصرية التي ترددت في ملعب كورنيلا، بينما أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم إدانته للعنف ودعمه لرسالة مناهضة للعنصرية. - الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الإسباني، وسط تساؤلات حول كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع هذه الحوادث المتكررة.

ردد بعض مشجعي فريق أتلتيكو مدريد الإسباني من جديد نفس الهتافات المعادية للإسلام، التي سبق وأطلقت خلال مباراة إسبانيا ومصر الودية قبل نحو أسبوع وأثارت غضباً واسعاً على الصعيد العالمي، حينما أطلق بعض هؤلاء المشجعين نفس الهتافات قبل المواجهة الإسبانية الخالصة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وجرى رصد المشجعين وهم يهتفون مجدداً ذات الهتاف الذي يعيد تكرار الحوادث العنصرية مؤخراً إلى كرة القدم الإسبانية، بحسب موقع أر.أم.سي الفرنسي، إذ تجمّع عشرات من مشجعي أتلتيكو مدريد بالقرب من ملعب كامب نو. وقامت مجلة سبورت الإسبانية، التي كانت حاضرة في الموقع، بتصوير عدد منهم وهم يرددون الهتاف المعادي للإسلام: "من لا يقفز فهو مسلم!". وهو نفس الهتاف الذي أثار ضجة قبل أسبوع خلال المباراة الودية بين إسبانيا ومصر في برشلونة. كما ردد مشجعو ريال مدريد هذا الهتاف العنصري أيضًا قبل دخولهم مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو لحضور مباراة الريال وبايرن ميونخ (1-2)، مساء أمس الثلاثاء.

ويؤكد تكرار هذه الحوادث أن نظام كرة القدم الإسباني ما زال عاجزًا عن القضاء على العنصرية في ملاعبه. ومع ذلك، تنهال الإدانات على كل عمل عنصري في وسائل الإعلام الإسبانية. ففي الأسبوع الماضي، أعلنت شرطة كتالونيا فتح تحقيق في "الهتافات المعادية للإسلام والأجانب" التي ترددت في ملعب كورنيلا، معقل نادي إسبانيول برشلونة.

من جانبه، سبق أن صرح الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأنه "يدين جميع أعمال العنف في الملاعب" و"يدعم رسالة كرة القدم المناهضة للعنصرية". ووصف رئيسه، رافائيل لوزان، هذه الهتافات بأنها "معزولة" و"يجب ألا تتكرر". لكن هذا لم يمنع الاتحاد الدولي لكرة القدم من فتح إجراءات تأديبية ضد الاتحاد.