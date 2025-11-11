مشجعون في مونديال الناشئين يستعيدون ذكرياتهم مع الملاعب

- استعاد المشجعون ذكرياتهم في الملاعب خلال بطولة مونديال الناشئين 2025 في الدوحة، حيث شاركوا قصصهم عن أولى المباريات التي حضروها، مثل مباراة أرسنال وإيفرتون في لندن عام 1986 ونهائي كأس أمم أفريقيا 2004 بين تونس والمغرب. - تحدث مشجعون من مختلف الجنسيات عن تجاربهم الأولى في الملاعب، مثل مشجع سوداني تأثر بالأسطورة محمد نور، ومشجعة مغربية حضرت مباراة الجيش الملكي ضد الوداد في 2017. - عبر المشجعون عن شغفهم بكرة القدم وذكرياتهم العزيزة، مثل مشجع تونسي حضر مباراة الترجي والملعب التونسي في 1998، مؤكدين على أهمية هذه اللحظات في حياتهم.

استعاد عدد من المشجعين ذكرياتهم في الملاعب، بعدما تحدثوا مع "العربي الجديد"، أثناء حضورهم لمشاهدة المواجهات في بطولة مونديال الناشئين 2025، المقامة على ملاعب أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة، حتى السابع والعشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقالت مشجعة فنزويلية حضرت المباريات في مونديال الناشئين: "لقد حضرت أول مباراة في حياتي ببلدي، ضد الأرجنتين، وخسرنا بهدف نظيف"، لتتدخل مواطنتها سريعاً: "لا فزنا عليهم، لكن بأحلامنا"، فيما أضاف مشجع فلسطيني: "كانت أول مباراة أشاهدها في المدرجات بالعاصمة لندن، بين أرسنال وإيفرتون في عام 1986"، في حين تابعت مشجعة مغربية: "لا أتذكر أول مباراة لي في الملعب، لكن أشقائي من عشاق كرة القدم، ويشاهدون الكثير من المباريات".

ومن جهته، كشف مشجع تونسي بقوله: "أول مباراة كانت في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2004 ضد المغرب، وحققنا الفوز حينها بهدفين مقابل هدف"، فيما أضاف مشجع مغربي: "أول مباراة حضرتها في حياتي عندما كنت أبلغ من العمر خمس سنوات، وكان طرفها الوداد في الدوري المغربي"، فيما تابع مشجع تونسي آخر: "أعتقد أن أول مباراة كانت للترجي في عام 2018، وخسرنا حينها".

وبدوره، قال مشجع سوداني: "أول مباراة لي كانت بين الاتحاد ضد الهلال في عام 2010، وأنا أشجع الاتحاد السعودي، الذي لعب معه الأسطورة محمد نور، الذي جعلني أتعلق بكرة القدم"، فيما أضافت مشجعة مغربية: "حضرت أول مباراة في عام 2017، بين الجيش الملكي ضد الوداد، وفزنا حينها في اللقاء"، في حين تحدث مشجع تونسي: "حضرت مع والدي، رحمه الله، في مباراة لنادي ترجي جرجيس ضد أحد الفرق المحسوبة على صفاقس عام 1985، وفزنا حينها على ما أذكر".

وختم مشجع تونسي آخر حضر مباريات مونديال الناشئين حديثه: "أول مباراة حضرتها في عام 1998 باستاد المنزه، وكانت المباراة بين الترجي والملعب التونسي، وأذكر أننا حققنا الفوز بنتيجة هدفين دون رد، واللقاء كان رائعاً بشكل لا يُوصف".