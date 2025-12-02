مشجعون فلسطينيون يحتفلون بـ"المقلوبة" ويشعلون أجواء كأس العرب

- احتفل أنصار منتخب فلسطين بفوزهم على قطر في كأس العرب 2025 بطريقة فريدة في سوق واقف بالدوحة، حيث قدموا طبق "المقلوبة" الفلسطيني الشهير بدلاً من الحلويات التقليدية. - "المقلوبة" هي أكلة فلسطينية تقليدية تتكون من الأرز والخضار المقلية مثل الباذنجان أو البطاطا، وتُقدم مع اللبن والسلطة العربية، وتشتهر في بلاد الشام وشمال السعودية. - أصبحت "المقلوبة" طبقاً شهيراً في المناسبات العربية، وتُعتبر جزءاً أساسياً من المطبخ الفلسطيني، حيث تُقدم في العزائم والاحتفالات المختلفة.

عكس أنصار "الفدائي" آلية الاحتفالات، بعد فوز منتخب فلسطين أمام نظيره القطري، بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025، التي تستمر حتى 18 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي سوق واقف بالعاصمة القطرية الدوحة، اجتمع أنصار "الفدائي" من أجل التعبير عن سعادتهم، بعدما حقق منتخبهم الانتصار في المواجهة الافتتاحية ببطولة كأس العرب 2025، لكن المفاجأة كانت عدم توزيع الحلويات، كما يقوم به عادة مشجعو المنتخبات العربية، بل ظهر القدر الشهير الذي يُطبخ فيه الأكلة الشعبية الفلسطينية المعروفة بـ"المقلوبة".

ووسط هتافات وصرخات أنصار "الفدائي"، قامت مشجعة فلسطينية بقلب القدر رأساً على عقب، لتقديم طبق المقلوبة الفلسطيني الشهير، الذي يعرفه جيداً القاطنون في بلاد الشام، وأيضاً في شمال السعودية، لكن مع انتشار منصات التواصل، أصبحت الأسر العربية في مختلف الدول تُجرّبه.

ويشتهر طبق المقلوبة بأنه من المطبخ الفلسطيني، واشتهر في بلاد الشام وشمال السعودية، وبعض مناطق العراق، إذ يتكوّن من أرز مع خضار مقلية متنوعة، من ضمنها الباذنجان أو القرنبيط أو البطاطا، فيما تقوم بعض المناطق في الأراضي المحتلة باستخدام مزيج من هذه الخضروات ويوضع معها اللحم، سواء الضأن أو الدجاج.

وتُقدم المقلوبة عادة مع اللبن والسلطة العربية المكوّنة من الطماطم والخيار والبقدونس والخس، مع إضافة عصير الليمون، وأصبح العديد من المواطنين العرب يقدمونها في العزائم الرسمية أو احتفالات التخرج من المدارس والجامعات والخطبة، فيما تعتبر طبقاً أساسياً لدى الشعب الفلسطيني، الذي يتناولها دائماً.

