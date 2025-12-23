مشجعون جزائريون يتحدون برودة الطقس لدعم "الخضر" في أمم أفريقيا

بعيدا عن الملاعب
الرباط

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
23 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 19:03 (توقيت القدس)
مشجعو منتخب الجزائر يدعمون نجوم "الخضر"... رسالة قبل افتتاح المشوار
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- يستعد منتخب الجزائر لمواجهة السودان في افتتاح مشواره بكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم بوركينافاسو وغينيا الاستوائية، وسط دعم معنوي كبير من أنصاره.
- يعبر المشجعون عن ثقتهم في قدرة المنتخب على تحقيق نتائج مميزة، متطلعين لمحو خيبة الخروج المبكر في النسخة الماضية، من خلال الإيمان بالقدرات والروح القتالية.
- يركز الأنصار على دورهم في المساندة والدعم المستمر، بينما تقع المسؤولية على اللاعبين لتحقيق أفضل النتائج، بعد خيبة أمل 2021.

يستعد منتخب الجزائر لافتتاح مشواره في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حالياً في المغرب، عندما يواجه نظيره السوداني، يوم الأربعاء، في أول لقاء له بالمجموعة الخامسة، التي تضم أيضاً بوركينافاسو وغينيا الاستوائية.

وتحدّت مجموعة من أنصار منتخب "الخضر" برودة الطقس، من أجل تقديم الدفع المعنوي لكتيبة المدير الفني، فلاديمير بيتكوفيتش، بعد أن تجمعت بالقرب من مقر إقامة المنتخب في الرباط، موجهة رسائل لرفاق رياض محرز، قبل القمة العربية المنتظرة. وعبّر المناصرون عن ثقتهم الكبيرة باللاعبين والجهاز الفني، مؤكدين أن هذه المشاركة يجب أن تكون مختلفة، وأن المنتخب قادر على الذهاب بعيداً في المنافسة، ومحو خيبة الخروج المبكر في النسخة الماضية، من خلال الإيمان بالقدرات، والرهان الكبير على الروح القتالية داخل الملعب.

الطرابلسي على ملعب البيت في 7 ديسمبر 2025 (توليو بوليا/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

الطرابلسي يُغيّر خطته وهذه تشكيلة تونس المتوقعة أمام أوغندا

كما شدد المشجعون على أن المسؤولية داخل أرضية الميدان تبقى على اللاعبين وحدهم، فيما سيكون دور الأنصار هو المساندة والدعم دون توقف، في المدرجات وخارجها، من أجل رفع المعنويات ودفع المنتخب نحو أفضل النتائج. وفي نسخة أمم أفريقيا التي أقيمت عام 2021، ودع منتخب الجزائر منافسات كأس الأمم الأفريقية بعد خسارته بنتيجة ثقيلة 3-1 أمام ساحل العاج، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة. واحتل "محاربو الصحراء" المركز الأخير بنقطة واحدة، خلف ساحل العاج وغينيا، وسيراليون، ليفقدوا اللقب الذي كان قد حققوه في نسخة مصر، التي أقيمت عام 2019.

وفاز منتخب الجزائر بكأس أمم أفريقيا مرتين في تاريخه، الأولى كانت عندما استضاف الخضر البطولة على أرضهم عام 1990 بقيادة رابح ماجر، والثانية في نسخة 2019 التي أقيمت في مصر، بينما احتلّ الفريق المركز الثاني في عام 1980 بعد خسارته أمام نيجيريا، والمركز الثالث في نسختي 1984 و1988، والمرتبة الرابعة في 1982 و2010.

 

دلالات

ذات صلة

أمرابط خلال مواجهة جزر القمر، 21 ديسمبر 2025 (سيباستيان بوزون/فرانس برس)

رياضة

أمرابط بعد الفوز الافتتاحي: كل شيء كان ضدنا وعودة حكيمي مهمة لنا

عبّر نجم خط وسط المنتخب المغربي سفيان أمرابط عن سعادته بالفوز الذي حققه "أسود الأطلس" على منتخب جزر القمر بنتيجة هدفين دون مقابل.

أكرد بعد نهاية لقاء جزر القمر، 21 ديسمبر 2025 (سيباستيان بوزون/ فرانس برس)

رياضة

أكرد يشيد بدور الكعبي ويكشف مفتاح الانتصار على جزر القمر

أكد نجم منتخب المغرب، نايف أكرد أن مواجهة جزر القمر في افتتاح أمم أفريقيا لم تكن سهلة، مشيراً إلى أن بعض لاعبي المنتخب خاضوا أول مباراة لهم في "كان".

لقطة لحفل افتتاح أمم أفريقيا في الرباط، 21 ديسمبر 2025 (لعبد المجيد بزيوات/فرانس برس)

رياضة

افتتاح باهر لكأس أمم أفريقيا 2025 بحضور رسمي وجماهيري في المغرب

شهد ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط، مساء الأحد، حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2025

المساهمون
المزيد في رياضة
بيتكوفيتش ومحرز واثقان من قدرات الجزائر (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

بيتكوفيتش ومحرز يتحدثان عن لقاء السودان: مواجهة صعبة ولكن لا أعذار

من مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في ملعب سانتياغو برنابيو، 26 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

الليغا تكشف أرقام البث التلفزيوني.. كم جنى برشلونة وريال مدريد؟

جماهير مغربية على ملعب الأمير مولاي عبد الله، 21 ديسمبر 2025 (أبو آدم محمد/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

مشجعون من المغرب يكشفون موقفهم من أداء "أسود الأطلس" في افتتاح الكان