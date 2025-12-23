مشجعون جزائريون يتحدون برودة الطقس لدعم "الخضر" في أمم أفريقيا

- يستعد منتخب الجزائر لمواجهة السودان في افتتاح مشواره بكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم بوركينافاسو وغينيا الاستوائية، وسط دعم معنوي كبير من أنصاره. - يعبر المشجعون عن ثقتهم في قدرة المنتخب على تحقيق نتائج مميزة، متطلعين لمحو خيبة الخروج المبكر في النسخة الماضية، من خلال الإيمان بالقدرات والروح القتالية. - يركز الأنصار على دورهم في المساندة والدعم المستمر، بينما تقع المسؤولية على اللاعبين لتحقيق أفضل النتائج، بعد خيبة أمل 2021.

يستعد منتخب الجزائر لافتتاح مشواره في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حالياً في المغرب، عندما يواجه نظيره السوداني، يوم الأربعاء، في أول لقاء له بالمجموعة الخامسة، التي تضم أيضاً بوركينافاسو وغينيا الاستوائية.

وتحدّت مجموعة من أنصار منتخب "الخضر" برودة الطقس، من أجل تقديم الدفع المعنوي لكتيبة المدير الفني، فلاديمير بيتكوفيتش، بعد أن تجمعت بالقرب من مقر إقامة المنتخب في الرباط، موجهة رسائل لرفاق رياض محرز، قبل القمة العربية المنتظرة. وعبّر المناصرون عن ثقتهم الكبيرة باللاعبين والجهاز الفني، مؤكدين أن هذه المشاركة يجب أن تكون مختلفة، وأن المنتخب قادر على الذهاب بعيداً في المنافسة، ومحو خيبة الخروج المبكر في النسخة الماضية، من خلال الإيمان بالقدرات، والرهان الكبير على الروح القتالية داخل الملعب.

كما شدد المشجعون على أن المسؤولية داخل أرضية الميدان تبقى على اللاعبين وحدهم، فيما سيكون دور الأنصار هو المساندة والدعم دون توقف، في المدرجات وخارجها، من أجل رفع المعنويات ودفع المنتخب نحو أفضل النتائج. وفي نسخة أمم أفريقيا التي أقيمت عام 2021، ودع منتخب الجزائر منافسات كأس الأمم الأفريقية بعد خسارته بنتيجة ثقيلة 3-1 أمام ساحل العاج، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة. واحتل "محاربو الصحراء" المركز الأخير بنقطة واحدة، خلف ساحل العاج وغينيا، وسيراليون، ليفقدوا اللقب الذي كان قد حققوه في نسخة مصر، التي أقيمت عام 2019.

وفاز منتخب الجزائر بكأس أمم أفريقيا مرتين في تاريخه، الأولى كانت عندما استضاف الخضر البطولة على أرضهم عام 1990 بقيادة رابح ماجر، والثانية في نسخة 2019 التي أقيمت في مصر، بينما احتلّ الفريق المركز الثاني في عام 1980 بعد خسارته أمام نيجيريا، والمركز الثالث في نسختي 1984 و1988، والمرتبة الرابعة في 1982 و2010.