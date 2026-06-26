مشجعة اسكتلندية تهتف لفلسطين في المونديال وتكشف تجربتها في غزة

- لفتت مشجعة اسكتلندية الأنظار في كأس العالم 2026 بهتافها "فلسطين حرة" عند مغادرتها ملعب هارد روك ستاديوم، بعد رؤيتها علم إسرائيل مرفوعاً، مؤكدة دعمها للشعب الفلسطيني وتجربتها كممرضة متطوعة في غزة خلال الحرب. - يشتهر مشجعو اسكتلندا، وخاصة نادي سلتيك، بدعمهم المستمر للقضية الفلسطينية، حيث يرفعون أعلام فلسطين في المباريات، مما أدى إلى فرض غرامات مالية على النادي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. - يواجه منتخب اسكتلندا خطر الخروج من دور المجموعات في كأس العالم 2026، حيث يحتل المركز الثالث في مجموعته وينتظر نتائج المنتخبات الأخرى لتحديد مصيره.

خطفت مشجعة اسكتلندية الأضواء في بطولة كأس العالم 2026، بعدما هتفت "فلسطين" خلال مغادرتها ملعب مباراة اسكتلندا والبرازيل في المونديال، إذ نشر حساب "عين على فلسطين" على موقع إكس فيديو المشجعة وهي تدعم فلسطين بالكامل وتكشف ما فعلته في تجربة خاصة داخل غزة خلال الحرب.

وفي التفاصيل التي كشف عنها حساب "عين على فلسطين"، الجمعة، فإن مشجعة اسكتلندية هتفت "فلسطين حرة" خلال خروجها من مدرجات ملعب هارد روك ستاديوم في ميامي الأميركية، وذلك بعد رؤيتها علم إسرائيل مرفوعاً بالقرب من مكان خروج المشجعين، لتردُ بشجاعة على رفع العلم وتدعم فلسطين وتؤكد الحرية للشعب الفلسطيني. وكشفت عن عملها تطوعياً في غزة خلال الحرب ممرضة، وقالت المشجعة الاسكتلندية في الفيديو: "فلسطين حُرة، فلسطين حُرة، كنتُ ممرضة متطوعة في غزة خلال الحرب، ورأيت ما حصل هناك، إنها إبادة جماعية، فلسطين حُرة".

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ويشتهر المشجعون الاسكتلنديون بدعمهم المُستمر للقضية الفلسطينية، ويُظهرون الدعم في مدرجات الملاعب باستمرار، وخصوصاً مشجعي نادي سلتيك الاسكتلندي، الذين يرفعون أعلام فلسطين في مدرجات الملاعب دائماً، وخصوصاً في مباريات سلتيك في دوري أبطال أوروبا، والتي بسببها تعرض النادي لغرامات مالية عدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

يُذكر أن منتخب اسكتلندا يواجه خطر الخروج من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، بعد أن احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد ثلاث نقاط، وهو ينتظر حالياً معرفة مصير جميع المنتخبات المنافسة لحصد مقعد مؤهل من المركز الثالث، من أجل تحديد إن كان سيتأهل ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث أو سيخرج باكراً.