مشجعان مغربيان ينقلان منافسة الرجاء والوداد إلى كأس العرب

رصدت كاميرا "العربي الجديد" مشجعين مغربيين في محيط ملعب استاد خليفة الدولي، خلال حضور منتخب المغرب لكرة القدم في بطولة كأس العرب 2025، حيث أشعلا الأجواء ونقلا صراع الرجاء والوداد إلى العاصمة الدوحة، في تنافس رياضي مغربي مُميّز بين فريقين يعتبران الأفضل والأقوى على مستوى اللعبة في البلاد، من دون نسيان بعض الأندية الكبيرة أيضاً هناك مثل الجيش الملكي ونهضة بركان.

ويُعد ناديا الرجاء والوداد من أبرز الأندية المغربية التي تحظى بشعبية كبيرة في المغرب والخارج، وخصوصاً في العاصمة القطرية التي تضم جالية مغربية كبيرة. وفي كل مرة يجتمع المشجعون لمشاهدة مباريات منتخب المغرب، تعود إلى الواجهة المنافسة المثيرة بين الرجاء والوداد، وتنقسم الآراء حول تشجيع الأندية، ولكن لا تنقسم أبداً على تشجيع المنتخب الوطني.

وتحدث مشجع مغربي يرتدي قميص الوداد الأحمر: "أنا مُقيم في الدوحة، وحضرت إلى هنا لدعم منتخب المغرب. أنا من مدينة الدار البيضاء، أشجع الوداد، أدعم الوداد، أموت من أجل الوداد.. ديما الوداد". وخلال حديثه حضر مشجع آخر يرتدي قميص نادي الرجاء، وبدأ يردُ على مشجع الوداد، وأظهر المشجعان روحاً رياضية كبيرة، ثم تعانقا قبل الدخول إلى الملعب. وتابع مشجع الوداد قائلاً: "أبرز تجربة عشتها في الدار البيضاء هي تحقيق الوداد للقب دوري أبطال أفريقيا".

أما مشجع الرجاء فتحدث لكاميرا "العربي الجديد" قائلاً: "حضرت إلى هنا من أجل دعم منتخب المغرب وتشجيعه من أجل تسجيل نتائج جيدة، أقيم في قطر منذ سنوات، أنا من الدار البيضاء، أشجع نادي الرجاء، والرجاء في قلبي. هنا ندعم منتخب المغرب من أجل تحقيق الانتصارات ورفع علم بلدنا في العالي". وحضر هذا المشجع بقميص الرجاء الأبيض والأخضر قبل دخوله استاد خليفة الدولي لمتابعة مواجهة المغرب وجزر القمر.