مشاركة سليماني في كأس أفريقيا.. رسالة هداف الخضر إلى بيتكوفيتش

- إسلام سليماني، النجم الجزائري البالغ من العمر 37 عاماً، يعبّر عن رغبته في إنهاء مسيرته الكروية في الدوري الجزائري، مشيراً إلى أن ذلك ممكن جداً في المستقبل القريب. - سليماني يأمل في المشاركة مع منتخب الجزائر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، رغم مشاركة المنتخب الجزائري بالصف الثاني في كأس العرب 2025. - المباراة الأولى لمنتخب الجزائر في كأس العرب 2025 انتهت بالتعادل السلبي مع السودان، وشهدت طرد اللاعب آدم وناس، بينما سليماني لم ينجح في تسجيل هدف.

أدلى النجم الجزائري إسلام سليماني (37 عاماً) بتصريحات لـ"العربي الجديد"، بعد نهاية مباراة منتخب بلاده أمام السودان، في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العرب 2025، بعدما شارك في الشوط الثاني من المباراة، ولم ينجح في تسجيل هدف، ومحاولة خطف الفوز لـ "الخضر".

وأجاب سليماني عن سؤال حول ما إذا كان يُفكر في إنهاء مسيرته الكروية بالدوري الجزائري، قائلاً: "نعم.. نعم إن شاء الله، لِمَ لا، هذا ممكن جداً في المستقبل، ويعتمد على ما سيحصل في الأشهر المقبلة، ولكنه ممكن جداً وليس مستبعداً أبداً". كما رد سليماني على سؤال حول إمكانية مشاركته مع منتخب الجزائر في بطولة كأس أمم أفريقيا المغرب 2025، وقال: "إن شاء الله يحدث، أتمنى المشاركة وتمثيل بلدي". يُذكر أن منتخب الجزائر يُشارك بالصف الثاني في بطولة كأس العرب 2025، إفساحاً للمجال أمام مشاركة المنتخب الأول بكل نجومه في كأس الأمم الأفريقية.

وانتهت المواجهة الأولى لمنتخب الجزائر أمام منتخب السودان بالتعادل السلبي دون أهداف، في مواجهة حماسية ومثيرة شهدت طرد اللاعب الجزائري، آدم وناس، في الشوط الثاني، ليخطف كل منتخب نقطة في بداية رحلته بكأس العرب.

يُشار إلى أن إسلام سليماني كان قد بدأ مسيرته في عالم كرة القدم عام 2007، وتنقّل بين عدّة أندية معروفة على الساحة الكروية، من سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى ليستر سيتي ونيوكاسل الإنكليزيين، وفنربخشة التركي، وموناكو وليون وبريست في فرنسا، إضافة لفرق أخرى في بلجيكا والبرازيل، مع الإشارة إلى أنّه خاض 102 مباراة دولية منذ 2012 وسجل 45 هدفاً.