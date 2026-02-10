مشاحنات بين لاعبين ومشجعين تهز ملاعب التنس الهادئة

- في منافسات كأس ديفيز بين المغرب وكولومبيا، أثار اللاعب نيكولاس ميخيا الجدل باحتفاله الاستفزازي، مما أدى إلى توتر بين المنتخبين ورمي الجماهير للزجاجات، وهو مشهد نادر في التنس. - شهدت رياضة التنس حوادث تورط فيها نجوم مثل نوفاك ديوكوفيتش ودانييل ميدفيديف مع الجماهير، مما أدى إلى تغريمهم بسبب سلوكهم غير الرياضي. - في البرازيل، ألقت الشرطة القبض على لويس ديفيد مارتينيز وكريستيان رودريغيز بسبب اتهامات بالإهانات العنصرية والحركات غير الأخلاقية، مما يعكس التوترات في ملاعب التنس.

تشهد ملاعب التنس في العالم، حصول مناوشات من وقت إلى آخر، تكسر الصورة التي تُعرف بها هذه الرياضة الهادئة، بما أن لها قوانين خاصة بها، تجعلها مختلفة عن الرياضات الأخرى، وذلك في ظل غياب الاحتكاك المباشر بين اللاعبين، أو مع الجماهير. غير أنّ بعض البطولات تشهد فيها الأمور خروجاً عن النصّ، بسبب تصرفات اللاعبين أو الجماهير.

وخلال منافسات كأس ديفيز بين المغرب وكولومبيا نهاية الأسبوع الماضي، وقعت حادثة غريبة، فقد احتفل اللاعب نيكولاس ميخيا، المصنف 177 عالمياً، بفوزه على رضا بناني (6-1، 4-6، 6-2)، بوضع إصبعه على شفتيه. وأثارت هذه الحركة غضب المنتخب المغربي، إذ حصلت بعض النقاشات بين أعضاء المنتخبين، في حين رمت بعض الجماهير الحاضرة الزجاجات باتجاه المنتخب الكولومبي، في مشهد من النادر أن يحصل في ملاعب التنس، وجرى تداوله على نطاق واسع، بينما يُفترض أن يتعرض اللاعب الكولومبي لعقوبة.

Drama after the Colombia vs Morocco Davis Cup match



Nicolás Mejía gave Colombia a 3-1 win



After a tense match where he was booed by some of the crowd, he shushed them & celebrated



Some of the crowd threw bottles on the court in response



😳😳😳😳😳



pic.twitter.com/gWNCLYu75s — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 9, 2026

وسابقاً دخل عدد كبير من نجوم التنس في مشادات كلامية مع الجماهير، ذلك أن المباريات تفترض الهدوء من المشجعين حتّى لا يفقد اللاعب التركيز، وقد كان الصربي نوفاك ديوكوفيتش هدفاً للعديد من تلك المواقف، فخلال العام 2023، وبعد انتصاره على البريطاني كاميرون نوري، طلب الصربي من الجماهير البريطانية الصمت بطريقة مستفزة، وذلك بعد أن حاولت طوال المباراة إضعاف تركيزه. وهذه الحادثة تكرّرت مع ديوكوفيتش في العديد من المناسبات خلال مسيرته.

وخلال بطولة الولايات المتحدة عام 2023، دخل نجم التنس الروسي دانييل ميدفيديف في شجار مع مشجعين واتهمهما بالقيام بتصرفات غبية وقال لأحدهما: "ما بك؟ هل أنت غبي أم ماذا؟"، وذلك إثر استفزازه على نحوٍ متواصل خلال مواجهة الأسترالي كريستوفر أوكونيل، ولكن لحسن حظّه أن الأمور لم تخرج عن السيطرة. وقد تورط الروسي في حادثة مشابهة عام 2019، إذ انقلب عليه المتفرجون بسبب سلوكه تجاه أحد جامعي الكرات والحكم خلال المباراة التي جمعته بمنافسه الإسباني فيليسيانو لوبيز، كما غُرِّم اللاعب الروسي بمبلغ 9000 دولار لسلوكه غير الرياضي ولإشارته البذيئة.

كما ذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية منذ أيام قليلة، أنّ الشرطة العسكرية في البرازيل ألقت القبض على الفنزويلي لويس ديفيد مارتينيز والكولومبي كريستيان رودريغيز خلال بطولة إيتاجاي، بسبب تصرفاتهما في ختام المباراة النهائية من البطولة. ويُتهم رودريغيز بتوجيه إهانات عنصرية، من بينها كلمة "قرد"، إلى أحد جامعي الكرات، بينما ارتكب مارتينيز حركة غير أخلاقية بحق الجماهير.