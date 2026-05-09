"مسرّب معلومات" في أروقة ريال مدريد.. مدرب سابق في قفص الاتهام

- يواجه سانتياغو سولاري توترات داخل ريال مدريد بسبب شكوك حول تسريبه معلومات إعلامية، مما دفع النادي لإصدار بيان ينفي صحة هذه الأنباء ويؤكد تقديره للإدارة الرياضية التي حققت نجاحات تاريخية. - عاد سولاري إلى ريال مدريد كمدير كرة القدم، لكنه لم يشغل منصباً تنفيذياً واضحاً، مما أدى إلى تفكير الإدارة في إنهاء علاقته، بينما ينتظر سولاري عرضاً تدريبياً لم يتحقق بعد. - يعتمد ريال مدريد حالياً على استقطاب المواهب الشابة بأسعار معقولة بدلاً من التعاقد مع نجوم باهظة الثمن، مع التركيز على تطويرهم ليصبحوا ركائز مستقبلية للفريق.

بات الأرجنتيني سانتياغو سولاري (49 عاماً)، شخصية غير مريحة داخل أروقة الإدارة في نادي ريال مدريد في ظل شكوك متزايدة حول دوره في تسريب معلومات إعلامية، من بينها ما بثه برنامج إل لاغويرو على إذاعة كادينا سير الإسبانية، بشأن نية النادي إجراء إعادة هيكلة تتضمن تعيين مدير رياضي.

وبحسب تقرير صحيفة سبورت الإسبانية، مساء الجمعة، فإن تلك الأنباء دفعت النادي إلى إصدار بيان رسمي وصف فيه المعلومات بأنها "غير صحيحة على الإطلاق". وكشف نادي ريال مدريد الذي لا يفضل عادة إصدار بيانات من هذا النوع، في توضيحه الرسمي، أنه "يقدّر بشكل كبير العمل الذي تقوم به الإدارة الرياضية، والذي قاد النادي إلى واحدة من أنجح مراحله التاريخية، بتحقيق العديد من الألقاب، من بينها ستة ألقاب لدوري أبطال أوروبا خلال عشر سنوات". وكان الرئيس فلورنتينو بيريز قد أعاد سولاري إلى النادي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بعد أشهر من إقالته من تدريب كلوب أميركا المكسيكي.

وجرى إعلان عودته حينها مع منحه مسمى "مدير كرة القدم"، وهو منصب يشغله عملياً خوسيه أنخيل سانشيز، المدير العام للنادي. غير أن سولاري انتهى به المطاف مرتبطاً بقطاع الأكاديمية لفترة قصيرة، قبل أن تُسند هذه المهمة إلى مانو فيرنانديز. ومنذ ذلك الحين، لا يشغل سولاري منصباً تنفيذياً واضحاً، باستثناء كونه سفيراً للنادي، مع ظهوره المتكرر في مدرجات المباريات الكبرى. هذا الغموض في الدور دفع مسؤولي النادي إلى التفكير في إنهاء علاقته، إلا أن سولاري طلب مهلة على أمل وصول عرض تدريبي، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، لتزداد وضعيته تعقيداً داخل النادي. وكان سولاري من بين الأسماء المطروحة لخلافة كارلو أنشيلوتي في كأس العالم للأندية، ثم لاحقاً لتعويض تشابي ألونسو، لكن الإدارة فضّلت تصعيد ألفارو أربيلوا.

ومنذ ذلك الحين، تزايدت المخاوف من محاولته إيجاد موطئ قدم داخل الدائرة المسؤولة عن القرار الرياضي، والتي تضم بيريز، خوسيه أنخيل سانشيز، وجوني كالافات، والمدرب الأول للفريق، علماً بأن القرار النهائي يبقى دائماً بيد الرئيس. ويتحمل بيريز سياسة التعاقدات الحالية بشكل مباشر، بعد أن قرر تغيير النهج في ظل صعوبة مجاراة أندية الدوري الإنكليزي الممتاز أو الأندية المدعومة برؤوس أموال ضخمة. ويعتمد نادي ريال مدريد حالياً على استقطاب المواهب الشابة بأسعار أقل، بدلاً من التعاقد مع نجوم "غالاكتيوس" بتكلفة باهظة، مع الاستثمار في تطويرهم ليصبحوا ركائز مستقبلية للفريق.

وترى الإدارة أن سجلها في هذا المسار يتضمن نجاحات واضحة عبر صفقات مثل فينيسيوس جونيور، رودريغو، إيدير ميليتاو، أردا غولر، فيديريكو فالفيردي، جود بيلنغهام إندريك، إلى جانب إخفاقات مع أسماء أخرى. كما تعتبر أن الحكم المبكر على صفقات حديثة مثل هويسن وكارّيراس وماستانتونو غير منصف، خاصة أنهم لم يمضوا سوى فترة قصيرة مع الفريق ووجدوا أنفسهم مضطرين إلى المشاركة في موسم صعب، ما يستدعي منحهم الوقت اللازم للتأقلم وإثبات الذات.