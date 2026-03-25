مستقبل محمد صلاح بعد غلق صفحة ليفربول.. الدوري السعودي الأقرب

- مع انتهاء مسيرته مع ليفربول، يواجه محمد صلاح تحديات في الانضمام لأندية أوروبية كبرى بسبب راتبه المرتفع وتقدمه في السن، مما يجعل انتقاله إلى الدوري السعودي خياراً محتملاً، خاصة مع اهتمام نادي الاتحاد بضمه لتعزيز صفوفه بعد تراجع نتائجه. - الدوري الأميركي يمثل خياراً آخر لصلاح، حيث تسعى الأندية الأميركية لجذب نجوم الدوريات الأوروبية، مما قد يجعل انتقاله إلى هناك حدثاً مهماً نظراً لشعبيته الكبيرة. - رغم شعبيته في الدوري الإيطالي، إلا أن الأندية مثل يوفنتوس وإنتر ميلان قد تجد صعوبة في تقديم عروض مالية كبيرة، لكن عدم مطالبة ليفربول بمقابل مالي كبير قد يسهل انتقاله للكالتشيو.

بنهاية مسيرته مع ليفربول الإنكليزي، سيثير مستقبل محمد صلاح (33 عاماً)، اهتماماً واسعاً، بحكم أن عديد الخيارات تبدو مطروحة أمامه لمواصلة مسيرته الاحترافية، والتي تبدو بعيدة عن الدوريات الأوروبية، بعد أن عاش تجارب في سويسرا (بازل) وإيطاليا (فيورنتينا وروما) وإنكلترا (تشلسي وليفربول). ويبدو من الصعب مشاهدة اللاعب المصري يرفع التحدي مع فريق أوروبي، بحكم ارتفاع راتبه وكذلك تقدمه نسبياً في السن ما قد يحد من فرصه في التعاقد مع فريق من الصف الأول.

ويبدو خيار الانتقال إلى الدوري السعودي، أمراً مطروحاً بقوة، فقد ارتبط اسم محمد صلاح بالدوري السعودي في عديد المناسبات، خاصة نادي الهلال، ولكن الوضع الحالي، يقرّب صلاح من الانتقال إلى فريق الاتحاد الذي يبحث عن توازنه بعد تراجع نتائجه بشكل لافتٍ، كما أن الفريق خسر عدداً من نجومه في الفترة الماضية خاصة الفرنسي، كريم بنزيمة، ولا يبدو قادراً على الصمود أمام قوة الأهلي والهلال والنصر، بل إن نتائج نادي القادسية كانت أفضل من الاتحاد في الموسم الحالي.

أمّا الخيار الثاني فهو الانتقال إلى الدوري الأميركي، إذ تحركت الأندية الأميركية بقوة في الفترة الماضية من أجل استقدام أكبر عددٍ من النجوم من الدوريات الأوروبية، وآخرهم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي انضمّ إلى أورلاندو سيتي في الساعات الماضية بشكل رسمي. وانتقال صلاح إلى أميركا سيكون حدثاً مهماً بحكم أن نجوم الدوري الإنكليزي يحظون بدعم كبير من الجماهير في أميركا.

أما الاستمرار في الدوريات الأوروبية، فيبدو من شبه المستحيل أن يدافع صلاح عن ألوان فريق إنكليزي جديد بعد التجربة التي عاشها مع ليفربول. ويملك النجم المصري شعبية كبيرة في الكالتشيو بما أنه تألق في الدوري الإيطالي مع نادي روما، وأبدت أندية مثل يوفنتوس وإنتر ميلان رغبتها في ضمّه في عديد المناسبات، لكنها أندية لا تقدر على تقديم عروض مالية كبيرة له، إلا أن ليفربول لن يطالب بالحصول على مقابل مالي كبير من هذه الصفقة ما قد يحفز أندية الكالتشيو على ضمّه. ويبقى من الصعب مشاهدته مع أندية من الصفّ الأول مثل برشلونة وريال مدريد أو باريس سان جيرمان.