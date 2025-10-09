مستقبل مالي مشرق لفريق برشلونة: إيرادات تفوق المليار وتوقع ربح صاف

- برشلونة يتوقع إيرادات قياسية: النادي يتوقع إيرادات عادية تبلغ 1.075 مليار يورو لموسم 2025-2026، مع صافي ربح متوقع قدره أربعة ملايين يورو، مما يعكس التحدي في موازنة الطموح مع الواقع المالي. - زيادة في النفقات التشغيلية: من المتوقع أن ترتفع نفقات التشغيل إلى 1.019 مليار يورو، مع زيادة في رواتب الرياضيين إلى 565 مليون يورو، مما يعكس التزام النادي بتحقيق الاستدامة المالية. - تحول نحو الاستدامة المالية: برشلونة يهدف إلى أن يكون موسم 2025-2026 نقطة تحول نحو الاستدامة، مع تجاوز إيراداته حاجز المليار يورو للعام الثالث على التوالي، مما يعيد النادي إلى طريق الربحية.

يستعد نادي برشلونة لمستقبل مالي مشرق يحمل في طيّاته الكثير من التفاؤل والحذر في آنٍ واحد، مع اقتراب موعد جمعيته العامة المقررة في 19 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والتي سيُعرض خلالها مشروع ميزانية موسم 2025-2026 للمصادقة، وكشف النادي عن توقعات بإيرادات عادية تبلغ 1.075 مليار يورو، في حين يُتوقّع أن تتجاوز النفقات المليار يورو أيضاً، ما يعكس التحدي المستمر في موازنة الطموح مع الواقع المالي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أمس الأربعاء، أن برشلونة يتوقع تحقيق صافي ربح قدره أربعة ملايين يورو خلال هذا الموسم، فيما تتوقع الإدارة التي يقودها خوان لابورتا أن تصل الإيرادات العادية إلى 1.075 مليار يورو، مقابل مصاريف تشغيل تبلغ 1.019 مليار يورو، ورغم ذلك فإن النادي الكتالوني لا ينوي التوقف عند هذا الحد، إذ يهدف إلى أن يكون موسمه المالي 2025-2026 نقطة تحول حقيقية نحو الاستدامة، بعد أعوام من الأزمات، مع تجاوز إيراداته حاجز المليار يورو للعام الثالث على التوالي.

وأضافت الصحيفة أن النادي يُقدّر دخله التشغيلي بمبلغ يقترب من 1.259 مليار يورو المسجّل في موسم 2022-2023، أي بزيادة 8.14% مقارنة بموسم 2024-2025 الذي بلغ فيه 994 مليون يورو، وتتوزع هذه العائدات على 226 مليون يورو من الملعب، التي ستتعزّز بعودة الفريق إلى سبوتيفاي كامب نو، و241 مليون يورو من حقوق البث التلفزيوني، و543 مليون يورو من النشاط التجاري، إلى جانب 55 مليون يورو من بيع اللاعبين، و12 مليون يورو من الأصول والمداخيل المتكررة الأخرى.

وفي المقابل، يتوقع برشلونة أن ترتفع نفقات التشغيل إلى 1.019 مليار يورو، أي بزيادة قدرها 5.59% مقارنة بما كان عليه الحال في الموسم الماضي، وتشمل هذه الزيادة ارتفاعاً في رواتب الرياضيين إلى 565 مليون يورو، أي أكثر بـ31 مليون يورو عن السنة السابقة، في حين ستظل الرواتب غير الرياضية مستقرة عند 77 مليون يورو، بينما تصل تكاليف الإدارة إلى 335 مليون يورو، والمصاريف الأخرى إلى 42 مليون يورو.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن النادي سيُدرج خسائر مالية طفيفة تبلغ 23 مليون يورو، إضافة إلى 28 مليون يورو أخرى مرتبطة بمشروع إسباي برشلونة، مما سيؤدي إلى نتيجة عادية إيجابية تبلغ خمسة ملايين يورو، أي أكثر من ضعف ما تحقق في موسم 2024-2025، أما النتيجة الصافية، التي سجلت عجزاً قدره 17 مليون يورو في الموسم المنصرم، فمن المتوقع أن تكون إيجابية هذه المرة بمقدار أربعة ملايين يورو، ما يُعيد النادي فعلياً إلى طريق الربحية، ويؤكد نجاح خطته في بناء مستقبل مالي مستدام.