مستقبل كيروش ما زال معلقاً وكأس أمم أفريقيا قد تحدد خطوته المقبلة

- مستقبل كارلوس كيروش مع منتخب عمان يثير الجدل بعد الخروج المبكر من كأس العرب 2025، حيث لم يحدد الاتحاد العماني موقفه الرسمي بشأن استمراره. - تزايدت التكهنات حول إمكانية قيادة كيروش لمنتخب أفريقي بعد كأس أمم أفريقيا في المغرب، مستفيداً من خبرته السابقة مع المنتخبات الأفريقية. - كان كيروش مرشحاً لقيادة منتخب تونس، لكن التعاقد لم يتم بسبب الضغوط الإعلامية، وهناك احتمال لقيادته منتخب مصر في حال فشلهم في كأس أفريقيا.

يُثير مستقبل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش (72 عاماً) جدلاً، وسط الغموض الذي يُرافقه منذ نهاية مشاركة منتخب عمان في نهائيات كأس العرب "فيفا قطر 2025"، بوداع البطولة منذ الدور الأول، وذلك بعد خسارة أمام السعودية في افتتاحية المجموعة (2ـ1)، ثم التعادل مع منتخب المغرب (0ـ0)، قبل الانتصار على جزر القمر بنتيجة (2ـ1)، ولكن الانتصار لم يكن حاسماً، بعدما حل منتخب عمان ثالثاً في جدول الترتيب.

ولم يصدر عن الاتحاد العماني أي موقف رسمي، بشأن مستقبل العلاقة مع المدرب البرتغالي، تزامناً مع انتشار أخبار تؤكد أن كيروش قد يقود منتخباً أفريقياً بنهاية كأس أمم أفريقيا في المغرب، التي ستبدأ اعتباراً من 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى 18 يناير/ كانون الثاني المقبل، ذلك أن ماضيه في تدريب المنتخبات الأفريقية يعطيه فرصاً كبيرة من أجل العودة مجدداً لخوض تجربة مع منتخب "مونديالي"، بهدف استغلال خبرته الكبيرة في الملاعب.

وكان كيروش مرشحاً لقيادة "نسور قرطاج" في العام الماضي، بعدما زار تونس، من أجل التفاوض مع الاتحاد المحلي، ولكن بعد ضغط إعلامي قوي، تمّ التراجع عن التعاقد معه، خاصة مع رغبة وزارة الرياضة في التعاقد مع مدرب تونسي، ليقع الاختيار على سامي الطرابلسي. كما أن مصادر إعلامية مصرية أكدت أنه في حال فشل منتخب "الفراعنة" في كأس أفريقيا، فإن كيروش قد يكون الحل لتعويض حسام حسن في المهمة، وقيادة منتخب مصر في كأس العالم المقبلة.