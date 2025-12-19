مستقبل كيروش ما زال معلقاً وكأس أمم أفريقيا قد تحدد خطوته المقبلة

كرة عربية
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
19 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 19:30 (توقيت القدس)
كيروش على ملعب المدينة التعليمية، في 5 ديسمبر 2025 (نوشاد ثيكاييل/Getty)
كيروش على ملعب المدينة التعليمية، 5 ديسمبر 2025 (نوشاد ثيكاييل/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- مستقبل كارلوس كيروش مع منتخب عمان يثير الجدل بعد الخروج المبكر من كأس العرب 2025، حيث لم يحدد الاتحاد العماني موقفه الرسمي بشأن استمراره.
- تزايدت التكهنات حول إمكانية قيادة كيروش لمنتخب أفريقي بعد كأس أمم أفريقيا في المغرب، مستفيداً من خبرته السابقة مع المنتخبات الأفريقية.
- كان كيروش مرشحاً لقيادة منتخب تونس، لكن التعاقد لم يتم بسبب الضغوط الإعلامية، وهناك احتمال لقيادته منتخب مصر في حال فشلهم في كأس أفريقيا.

يُثير مستقبل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش (72 عاماً) جدلاً، وسط الغموض الذي يُرافقه منذ نهاية مشاركة منتخب عمان في نهائيات كأس العرب "فيفا قطر 2025"، بوداع البطولة منذ الدور الأول، وذلك بعد خسارة أمام السعودية في افتتاحية المجموعة (2ـ1)، ثم التعادل مع منتخب المغرب (0ـ0)، قبل الانتصار على جزر القمر بنتيجة (2ـ1)، ولكن الانتصار لم يكن حاسماً، بعدما حل منتخب عمان ثالثاً في جدول الترتيب.

ولم يصدر عن الاتحاد العماني أي موقف رسمي، بشأن مستقبل العلاقة مع المدرب البرتغالي، تزامناً مع انتشار أخبار تؤكد أن كيروش قد يقود منتخباً أفريقياً بنهاية كأس أمم أفريقيا في المغرب، التي ستبدأ اعتباراً من 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى 18 يناير/ كانون الثاني المقبل، ذلك أن ماضيه في تدريب المنتخبات الأفريقية يعطيه فرصاً كبيرة من أجل العودة مجدداً لخوض تجربة مع منتخب "مونديالي"، بهدف استغلال خبرته الكبيرة في الملاعب.

كيروش في ملعب جاسم بن حمد، 10 أكتوبر 2025 (نوشاد تيكايل/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

كيروش في دور خبير التحكيم: "موفيولا" في البث المباشر

وكان كيروش مرشحاً لقيادة "نسور قرطاج" في العام الماضي، بعدما زار تونس، من أجل التفاوض مع الاتحاد المحلي، ولكن بعد ضغط إعلامي قوي، تمّ التراجع عن التعاقد معه، خاصة مع رغبة وزارة الرياضة في التعاقد مع مدرب تونسي، ليقع الاختيار على سامي الطرابلسي. كما أن مصادر إعلامية مصرية أكدت أنه في حال فشل منتخب "الفراعنة" في كأس أفريقيا، فإن كيروش قد يكون الحل لتعويض حسام حسن في المهمة، وقيادة منتخب مصر في كأس العالم المقبلة.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
يدخل الناس محطة الحافلات في الرباط المزينة بشعار الكان، 14 ديسمبر 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

اللغة في المغرب... ما يجب على المشجع معرفته في كأس أفريقيا 2025

بوعناني خلال مواجهة مع شتوتغارت في اليوروباليغ، 11 ديسمبر 2025 (هاري لانغر/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

بوعناني محبط بسبب منتخب الجزائر ويتخذ قراراً لإنقاذ مسيرته الدولية

كريم البركاوي يحتفل بلقب كأس العرب في ملعب لوسيل، 18 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

البركاوي يوضح لـ"العربي الجديد" السر وراء تتويج المغرب بكأس العرب